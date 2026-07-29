Juez del Supremo de Brasil da 48 horas a Bolsonaro por video con IA exhibido en acto político

El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, instructor del caso que investiga a los responsables del intento de golpe de Estado de 2022, otorgó 48 horas al expresidente Jair Bolsonaro para que aclare si autorizó el uso de su imagen en un video generado con inteligencia artificial (IA), el cual fue exhibido el pasado sábado durante un acto del Partido Liberal.

La consulta del magistrado surge ante la posibilidad de que el exmandatario haya incumplido las medidas cautelares que le permiten cumplir su condena bajo arresto domiciliario por motivos de salud, luego de ser sentenciado por su participación en la intentona golpista.

"La difusión de un vídeo producido por AI, y ampliamente difundido en redes sociales, que contiene su imagen y declaraciones abiertamente político electorales, constituiría una nueva y grave transgresión" en caso de que hubiera contado con el visto bueno del expresidente y podría conllevar de nuevo su regreso a la cárcel.

De Moraes recordó que Bolsonaro tiene suspendidos sus derechos políticos, tras ser condenado a más de 27 años de prisión por delitos de rebelión, y que además tiene prohibido utilizar redes sociales, incluso a través de terceros, en medio de un contexto en el que ya ha protagonizado otros episodios de tensión respecto del cumplimiento de las medidas cautelares.

Asimismo, el juez advirtió que, si el video fue difundido sin la autorización del exmandatario, la responsabilidad podría recaer en su hijo, Flávio Bolsonaro, y en el Partido Liberal.

En caso de que el montaje no hubiera contado con la autorización del expresidente brasileño, supondría "una falta de respeto" de su hijo y candidato a las elecciones de octubre, Flávio Bolsonaro, y del Partido Liberal a las decisiones de las justicia brasileña y podría ser incluso motivo de sanción por parte de las autoridades electorales.

En esa línea, el magistrado recordó que la legislación brasileña prohíbe el uso de "deep fakes" con fines electorales. De hecho, el Tribunal Superior Electoral (TSE), que ya investiga los ataques de Flávio Bolsonaro al sistema de votación, también analiza este nuevo caso relacionado con las imágenes creadas mediante inteligencia artificial.

El fallo también recuerda que De Moraes ya había sancionado previamente a Flávio Bolsonaro, prohibiéndole durante 90 días visitar a su padre en la residencia de Brasilia donde cumple arresto domiciliario, luego de divulgar una carta del expresidente en la que lo promovía como portavoz y mejor candidato para las próximas elecciones.

Además, las restricciones se ampliaron a todas las visitas con fines políticos o electorales, así como a cualquier otra visita por un período de 30 días, salvo aquellas correspondientes a servicios médicos y abogados.

La polémica surgió durante un acto del Partido Liberal realizado el pasado sábado en Sao Paulo, donde también participó el presidente de Argentina, Javier Milei, quien lanzó críticas e insultos contra el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y contra el juez Alexandre de Moraes.

En esa actividad fue exhibido un video generado con inteligencia artificial en el que Bolsonaro calificaba como "injusta" su condena y llamaba a votar por su hijo Flávio en las próximas elecciones.

PURANOTICIA