Joe Biden indultó a su hijo, pese a que en junio dijo que no lo haría: acusó "error judicial"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el indulto de su hijo, Hunter Biden, quien en junio fue declarado culpable de delitos relacionados con la posesión ilegal de armas. El mandatario afirmó que se trata de un "error judicial" instigado por sus rivales políticos.

"Hoy firmé un indulto para mi hijo Hunter. Desde el día en que asumí el cargo, dije que no interferiría con la toma de decisiones del Departamento de Justicia, y mantuve mi palabra incluso cuando he visto a mi hijo ser procesado selectiva e injustamente", informó en una nota de prensa en referencia al anuncio de junio pasado sobre no intervenir en el caso.

Sin embargo, el mandatario demócrata justificó esta decisión alegando que Hunter "fue tratado de manera diferente" y que "se (le) ha señalado solo por ser (su) hijo". "Se ha intentado doblegar a Hunter, que lleva cinco años y medio sobrio, a pesar de los ataques implacables y la persecución selectiva. Al tratar de quebrar a Hunter, han tratado de quebrarme a mí, y no hay razón para creer que esto se detendrá aquí. Ya basta", declaró el mandatario estadounidense.

Biden ironizó con el hecho de que los cargos que imputaron a su hijo Hunter "surgieron solo después de que varios de (sus) oponentes políticos en el Congreso los instigaran" para atacarle y "oponerse a (su) elección". Así, señaló a los republicanos por "ejercer presión política sobre el proceso", después de que el acuerdo de culpabilidad por el que Hunter admitió nueve delitos de evasión fiscal a principios de septiembre "se desmoronase en la sala del tribunal".

El presidente dijo que su hijo fue acusado de un delito grave solo "por cómo rellenó un formulario de armas" y que fue llevado a juicio por delitos de evasión fiscal en lugar de recibir una "resolución no penal", que es lo que se suele aplicar a "aquellos que se retrasan en el pago de sus impuestos debido a adicciones graves, pero los pagan posteriormente con intereses y multas".

"Creo en el sistema de justicia, pero mientras he luchado con esto, también creo que la política cruda ha infectado este proceso y ha llevado a un error judicial", ha agregó Biden.

Hunter fue declarado culpable en junio por tres cargos en un caso relacionado con la compra ilegal de un arma de fuego en 2018 al haberla adquirido cuando era un reconocido consumidor de drogas. Dos de los tres delitos que se le imputaban contemplan una pena máxima de 10 años de cárcel, mientras que el tercero de ellos se castiga con hasta cinco años.

En septiembre, el hijo del presidente estadounidense asumió la culpabilidad de nueve cargos, tres de ellos graves, relacionados con el impago de 1,4 millones de dólares en impuestos entre 2016 y 2019, así como de intentar declarar como gastos comerciales pagos que hizo a prostitutas, una suscripción a una página web pornográfica, y la universidad de su hija.

