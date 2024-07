Joe Biden envía carta a congresistas demócratas donde reitera que no abandonará la candidatura para las elecciones

En una carta enviada a los demócratas en el Congreso, Biden dijo que no volvería a presentarse "si no creyera absolutamente" que es "el mejor" para vencer a Trump .

En el texto, Biden afirmó que ha "escuchado las preocupaciones de la gente" y no está "ciego ante ellas", pero se centró principalmente en el proceso de nominación demócrata en el que recibió el 87% de los votos emitidos en las primarias, donde los votantes "hablaron clara y decisivamente" sobre su candidatura .

" Fue su decisión . No de la prensa, ni de los expertos, ni de los grandes donantes, ni de ningún grupo seleccionado de personas, por muy bien intencionadas que sean", escribió Biden.

"Este fue un proceso abierto a cualquiera que quisiera postularse" , señaló. "Los votantes del Partido Demócrata votaron. Me eligieron a mí para ser el candidato del partido .

"¿Ahora decimos simplemente que este proceso no importó? ¿Que los votantes no tienen voz y voto? Me niego a hacer eso", añadió.