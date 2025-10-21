Joe Biden completa primera ronda de radioterapia en su tratamiento contra el cáncer de próstata

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden ha completado una ronda de radioterapia en el marco del tratamiento que está recibiendo para superar el cáncer de próstata diagnosticado el pasado mes de mayo, si bien su familia no ha especificado si le quedan aún más sesiones.

Su hija Ashley Biden ha compartido en Instagram un video en el que el antiguo mandatario toca una campana como símbolo de la culminación de esta fase, junto a un mensaje de agradecimiento al personal médico del centro Penn Medicine, situado en la ciudad de Pensilvania.

Un portavoz de Biden citado por la cadena ABC News también ha confirmado el fin de esta ronda, especificando además que a estas alturas no saben aún si serán necesarias más sesiones de radioterapia.

Biden, que el próximo 20 de noviembre cumplirá 83 años, confirmó en mayo el diagnóstico de una "forma agresiva" de cáncer de próstata que se había extendido también a los huesos. El domingo tiene previsto acudir a Boston para recibir un premio en el Instituto Edward M. Kennedy.

El expresidente comenzó a recibir radioterapia y tratamiento de hormonas el 11 de octubre pasado. En esa oportunidad se informó que las sesiones de radioterapia durarán cinco semanas y acompañarán al tratamiento de hormonas en forma de píldora que el expresidente ya ha comenzado, según el comunicado.

Se trata de un cáncer de próstata de nivel 9 en la escala de Gleason, dentro del Grupo 5, "con metástasis en el hueso", según el diagnóstico.

Los médicos descubrieron un "pequeño nódulo" en la próstata de Biden durante un examen rutinario. El expresidente se retiró de la carrera presidencial por motivos de edad y su sucesora, Kamala Harris, fue derrotada en las elecciones del pasado mes de noviembre por Donald Trump.

PURANOTICIA