Jimmy Kimmel responde a Trump y aclara que su broma fue por la "diferencia de edad"

El humorista estadounidense Jimmy Kimmel respondió a las peticiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump, para que Disney y ABC lo despidan tras referirse a Melania como "futura viuda", en una parodia de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca apenas unos días antes de que la cena oficial se interrumpiera por un ataque armado.

Durante la apertura de su espacio televisivo transmitido este lunes, el animador utilizó el sarcasmo para abordar la situación: "¿Sabes cuando a veces te despiertas por la mañana y la primera dama publica un comunicado exigiendo que te despidan de tu trabajo? A todos nos ha pasado, ¿verdad?".

Al profundizar en su monólogo, el rostro televisivo aclaró el sentido de sus palabras. Según explicó, el calificativo de "futura viuda" correspondía simplemente a "una broma sobre la diferencia de edad entre ambos y la expresión de felicidad que vemos en su rostro", haciendo alusión a las apariciones públicas de Melania Trump, quien tiene 56 años, acompañando al jefe de Estado norteamericano, de 79 años.

Frente a los cuestionamientos del matrimonio presidencial, quienes relacionaron la rutina humorística con el reciente incidente armado, el conductor argumentó que "fue un chiste muy suave propio de una sátira sobre el hecho de que él tiene casi 80 años y ella es más joven". En esa misma línea, fue enfático en recalcar que "no fue bajo ninguna definición posible un llamamiento al asesinato". Para cerrar este punto, el comediante agregó que "ellos lo saben, llevo muchos años pronunciándome de forma muy clara contra la violencia armada".

Refiriéndose a los tensos momentos vividos por la esposa del mandatario, el presentador expresó: "Entiendo que la primera dama vivió una experiencia estresante durante el fin de semana". Sin embargo, inmediatamente lanzó un nuevo dardo hacia la intimidad de la familia presidencial, comentando que "probablemente todos los fines de semana sean bastante estresantes en esa casa".

Asimismo, el animador coincidió con uno de los planteamientos de la exmodelo al sostener: "Estoy de acuerdo con [Melania] en que deberíamos rechazar la retórica de odio y violenta". No obstante, utilizó esta misma premisa para arremeter contra Donald Trump, sugiriendo que "un gran punto de partida para rebajarla sería tener una conversación con su marido al respecto".

Las declaraciones del humorista surgen como réplica directa a una publicación realizada por Donald Trump en la plataforma Truth Social, donde exigió el despido fulminante del conductor. "Jimmy Kimmel, que no es gracioso en absoluto, como acreditan sus terribles audiencias, hizo una declaración en su programa que es realmente impactante", redactó el mandatario. En dicho texto, el jefe de Estado también detalló que el comediante "mostró un vídeo falso de la primera dama y de nuestro hijo como si estuvieran realmente sentados en su estudio, escuchándole hablar, cuando no lo estaban y nunca lo estarían".

A través de su descargo digital, el líder republicano conectó la rutina televisiva con el incidente de seguridad registrado dos días más tarde en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. "Un día después, un lunático intentó entrar en el salón de baile de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, cargado con una escopeta, una pistola y muchos cuchillos", aseveró Trump respecto al suceso donde las fuerzas del orden lograron interceptar al sujeto en un filtro de revisión, evitando su ingreso al recinto principal.

"Estaba allí por una razón muy obvia y siniestra. Agradezco que tantas personas estén indignadas por el despreciable llamamiento a la violencia de Kimmel, que debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC", sentenció el presidente de Estados Unidos. Por su parte, la primera dama ya había emitido sus propios descargos horas antes que su esposo, apuntando al rostro de televisión como responsable de fomentar la polarización en la nación.

"La retórica de odio y violenta de Kimmel pretende dividir nuestro país. Su monólogo sobre mi familia no es comedia, sus palabras son corrosivas y profundizan la enfermedad política dentro de Estados Unidos", manifestó Melania Trump. Además, la esposa del mandatario argumentó firmemente que "personas como Kimmel no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para difundir odio".

Para finalizar su intervención, la primera dama lanzó una dura advertencia a la estación televisiva: "Cobarde, Kimmel se esconde detrás de ABC porque sabe que la cadena seguirá cubriéndole las espaldas para protegerlo. Ya basta. Es hora de que ABC tome medidas. ¿Cuántas veces permitirá la dirección de ABC el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?".

Toda esta polémica escaló significativamente debido al contexto del ataque perpetrado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, evento que contaba con la presencia de Donald y Melania Trump, junto a importantes figuras de la Administración gubernamental. La ceremonia debió suspenderse abruptamente cuando un individuo provisto de armamento buscó irrumpir en el sector de la gala, siendo neutralizado por los equipos de seguridad en los instantes previos a su ingreso al salón.

Tras ser detenido, el presunto atacante fue individualizado como Cole Tomas Allen. Actualmente, el sujeto enfrenta una acusación formal por el intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, sumado a una serie de otros cargos federales.

PURANOTICIA