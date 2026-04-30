Jefe de Gabinete argentino descarta renunciar tras acusaciones por enriquecimiento ilícito: “No cometí ningún delito”

Durante una larga e intensa comparecencia en la Cámara de Diputados, motivada por las acusaciones de supuesto enriquecimiento ilícito en su contra, el jefe del Gabinete de Ministros de Argentina, Manuel Adorni, descartó tajantemente abandonar su puesto y aseguró que no ha incurrido en "ningún delito".

Tras una intervención de apertura que se prolongó por más de una hora y media, la autoridad trasandina finalizó su alocución expresando que "no cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia". Asimismo, al responder preguntas sobre una eventual dimisión, reiteró que dar un paso al costado no está en sus planes.

"Quiero dejarles en claro a todos que no. Por el contrario, estoy acá dando la cara. El presidente de la nación me confió el honor y la responsabilidad de coordinar el Gabinete de ministros del Gobierno más reformista de la historia. Voy a seguir trabajando para materializar el sueño de una Argentina diferente", manifestó el funcionario. Sus palabras sirvieron también para agradecer la asistencia en la sala de Javier Milei, quien estuvo acompañado por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, además de otros ministros.

La concurrencia del jefe de Estado en el Parlamento para escuchar la exposición del informe de gestión gubernamental se confirmó como una clara muestra de respaldo de la cúpula gobernante hacia Adorni. Para ello, el presidente se ubicó directamente en el palco de la referida Cámara.

Desde esa posición, el propio Milei lo animó entre aplausos y al grito de "¡Vamos Manuel!". Todo esto ocurre en medio de una investigación en curso contra el jerarca rioplatense por supuesto enriquecimiento ilícito, originada tras salir a la luz informaciones relativas a su patrimonio y gastos en viajes.

A ese respecto, el jefe de Gabinete defendió su actuar afirmando haber cumplido con sus obligaciones reguladas por la ley de ética pública. En esa línea, recordó que aún no ha vencido el plazo de su declaración jurada, por lo que indicó que "será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle" de su patrimonio.

"Los bienes que componen el patrimonio de mi grupo familiar se incluyen en el anexo reservado (...) que obra ante la Oficina Anticorrupción y contienen información confidencial, de acuerdo con el régimen normativo vigente", enfatizó Adorni. A su vez, apuntó que la divulgación de dicho documento procederá "solo frente a un requerimiento judicial".

Para dar por cerrado el tema, el jefe del Gabinete argentino concluyó diciendo que "todas las cuestiones que son parte de una causa judicial en curso deben ser resueltas en ese ámbito".

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