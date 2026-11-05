JD Vance en la cuerda floja con Trump tras feroz crítica por la derrota republicana en las elecciones

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, causó conmoción en Washington al culpar directamente a la guerra con Irán de la derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato, en lo que fue ampliamente interpretado como un intento de distanciarse del presidente Donald Trump de cara a una posible candidatura a la Casa Blanca en 2028.

En una declaración cuidadosamente elaborada de 600 palabras publicada en X, Vance reconoció que los votantes de Trump en 2024 habían abandonado a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato.

"La razón por la que perdimos es la guerra", escribió. "El propio presidente lo dijo anoche".

En entrevistas concedidas a última hora del martes y el miércoles, Trump defendió la guerra, pero reconoció que influyó en que los demócratas arrebataran el control de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos.

La postura de Vance sobre la guerra en Irán es un secreto a voces en Washington. Si bien ha respaldado repetidamente el conflicto desde que Estados Unidos e Israel atacaron Teherán en febrero, según se informa, ha expresado su oposición en reuniones privadas con funcionarios del gobierno.