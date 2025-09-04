Javier Milei volvió a recibir piedrazos durante un hostil acto de campaña en Buenos Aires

El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a estar en el centro de un acto de campaña en Buenos Aires cargado de hostilidad, con enfrentamientos entre militantes y las fuerzas de seguridad, además de un nuevo lanzamiento de piedras.

Poco antes del inicio del acto en Moreno, a las afueras de la capital argentina, algunos manifestantes contrarios a la presencia en la zona de los candidatos de La Libertad Avanza mantuvieron enfrentamientos con partidarios de Milei y con policías, en los que se produjeron lanzamientos de proyectiles como piedras y una botella.

Un reportero de la cadena América TV, Cristian Mercatante, fue alcanzado en ese momento por una botella que le golpeó en la cabeza, tras acercarse a un grupo de personas que se encontraban con sus rostros encapuchados.

En el propio acto, Milei cargó contra la "casta" a la que acusó de "socavar los valores morales" de las instituciones a través de "operaciones", mientras que defendió a la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina Milei, por "encargarse de la odisea, a pesar de las injurias y operetas", en medio de las filtraciones de grabaciones que implican a ambos en una presunta red de cobro de sobornos por la que han sido denunciados formalmente ante la Fiscalía.

"Hacen esto de manera muy grosera, estas operaciones y después se terminan cayendo", sostuvo desde el escenario, desde donde también aseguró que "así es como opera la casta: nos ensucian, te quieren volver un leproso social para que todo el mundo te repudie con cosas aberrantes, porque a ellos no les importa ensuciar porque están todos sucios, porque te quieren llevar al barro porque (...) te sacan ventaja".

En este sentido, indicó que "imagínense cómo deben estar las cosas en la provincia de Buenos Aires, que se metieron con mi hermana", agregando que "están asustados y el domingo les vamos a pintar la provincia de violeta", el color de su formación.

