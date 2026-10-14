Javier Milei viajará a Madrid antes de las elecciones generales en España para respaldar a la derecha

El Gobierno de Argentina confirmó el viaje del presidente Javier Milei a Madrid la próxima semana, en una visita que se producirá en la antesala de las elecciones generales anticipadas en España, previstas para el 29 de noviembre.

Este será el séptimo desplazamiento del mandatario argentino a territorio español desde que asumió la Presidencia, en diciembre de 2023. La visita se enmarca en su estrategia de respaldar a las formaciones de derecha durante sus campañas electorales.

El portavoz presidencial argentino, Adrián Ravier, confirmó la visita durante su habitual comparecencia ante la prensa. Además, precisó que acompañará a Milei en la comitiva y que la delegación llegará a la capital española el próximo martes 20 de octubre. "Es un viaje que también tiene su agenda programada. Cuando estén los detalles los vamos a informar", ha señalado Ravier.

Según informó el diario Clarín, el mandatario iniciará su desplazamiento el lunes 19 de octubre y aprovechará la gira para volver a confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez y manifestar su respaldo a sus aliados ideológicos, entre ellos el líder de Vox, Santiago Abascal, con quien mantiene una estrecha afinidad. Asimismo, no se descarta que realice gestos de acercamiento al Partido Popular, particularmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El viaje se inscribe en el interés de Milei por incidir en los procesos electorales de otros países y consolidar su influencia política a nivel internacional. Esta estrategia fue destacada el pasado domingo por el ministro de Exteriores argentino, Pablo Quirno, quien subrayó el peso de los respaldos electorales del mandatario al afirmar que, en las últimas siete elecciones celebradas en la región durante los últimos diez meses, "todos los candidatos apoyados por el presidente Milei ganaron".

En esta misma línea, Ravier destacó este martes el respaldo de Milei al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cara a las elecciones de medio mandato que se celebrarán el próximo 3 de noviembre en ese país. También se refirió al apoyo del mandatario argentino al ultraderechista Flávio Bolsonaro, quien se enfrentará en segunda vuelta al actual presidente brasileño, Lula da Silva, el próximo 25 de octubre.

"Por supuesto es explícito el apoyo de Javier Milei por Bolsonaro y la idea de que Brasil pueda también sumarse a las economías que están abrazando las ideas de la libertad. Somos optimistas para el balotaje (segunda votación que se lleva a cabo entre los dos candidatos más votados en la primera) y se verá el resultado en breve", ha destacado el portavoz.

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