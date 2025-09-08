Javier Milei reconoce derrota electoral en Buenos Aires, pero asegura que su gestión "no se va a modificar, sino que se va a redoblar"

El presidente de Argentina, Javier Milei, reconoció la derrota de su partido La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de este domingo en la provincia de Buenos Aires, donde está empadronado más de un tercio de la población de todo el país y donde la peronista Fuerza Patria alcanzó más del 47% de los votos, superando en 13 puntos porcentuales a la formación ultraderechista.

"Sin ninguna duda en el plano político hemos tenido una clara derrota y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo", sostuvo desde la sede de su partido.

El mandatario señaló que desde el partido realizarán "un profundo análisis" de los resultados y "una profunda autocrítica" con vistas a "corregir aquellas cosas en las que nos hemos equivocado". "No hay opción de repetir los errores, de cara al futuro vamos a corregirlos", agregó, aunque rechazó cualquier opción de dar marcha atrás en las políticas emprendidas por el Ejecutivo.

En este sentido, aseguró que su gestión "no se va a modificar, sino que se va a redoblar". "Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal, vamos a mantener el esquema cambiario, vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación y vamos a mejorar nuestra política de Capital", prometió.

Asimismo, el líder ultraderechista aseguró que su Gobierno va "a continuar del lado del bien en el mundo". "No se retrocede ni un milímetro en la política del Gobierno, no solo se ratifica el rumbo, sino que se profundiza y se acelera un poco más. No estamos dispuestos a entregar nuestro modelo que sacó a 12 millones de la pobreza", defendió.

Por otra parte, Milei consideró que la oposición ganó los comicios porque "pusieron en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años y lo hacen de manera muy eficiente".

"Tal como veníamos señalando recurrentemente, éste iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos, porque ellos han hecho la mejor de las elecciones que podían hacer posible porque estaban en juego sus cargos y sus distritos", sostuvo, antes de indicar que "éste es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara a este 26 de octubre que vienen las elecciones nacionales", en las que se renueva la mitad del Congreso.

PURANOTICIA