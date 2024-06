Javier Milei confirma despido de 50 mil funcionarios públicos para reducir el Estado argentino

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró que prevé despedir a otros 50.000 funcionarios públicos para "reducir el Estado a la mitad", tal y como había prometido en campaña, y en medio de disputas con el sindicato Asociación Trabajadores del Estado (ATE) por la inminente oleada de despidos.

"Mi frase más conocida es 'afuera'. Y están haciendo campaña en todo el mundo con el 'afuera'. Significó llevar los ministerios a la mitad. Eso fue reducir el Estado a la mitad. Vamos a terminar echando a 75.000 personas, llevamos 25.000", dijo Milei durante un encuentro en el Latam Economic Forum 2024.

En el mismo acto, el Mandatario trasandino criticó a la oposición por "subirse el sueldo", y defendió que renunciará a su paga vitalicia que le corresponde por haber ocupado el cargo de Presidente.

De hecho, la propia Presidencia ha denunciado que estos diputados se han aumentado "un 80 por ciento el salario", al mismo tiempo que han otorgado "media sanción" un proyecto económico que volverá a poner a Argentina en "la senda de la decadencia", según un comunicado publicado por la Oficina del presidente de Argentina.

"Ayer un diputado se puso a defender las jubilaciones de privilegio. Algo a lo que vamos a renunciar es a eso. Yo puedo estar cuatro u ocho años. Pero después, ¿qué hago? Voy a tener que salir a laburar. Como tengo que hacer eso, me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que están bien, porque si no, el día después me quedo sin laburo y me cago de hambre. Eliminar las jubilaciones de privilegio es un incentivo para hacer las cosas bien. Se les terminó el seguro. Si hacen las cosas mal, que se caguen de hambre por ser una mierda", añadió Milei.

En ese sentido, concluyó diciendo que le importa "tres carajos" vetar cualquier intento de la oposición, a la que tildó de ser una "degenerada fiscal", de romper el equilibrio fiscal que afirma estar logrando tras un "ajuste de siete puntos".

