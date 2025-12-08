Japón levanta la alerta por tsunami tras sismo 7.5, pero la advertencia sigue vigente

Las autoridades japonesas levantaron durante la madrugada de este martes (hora Japón) la alerta de tsunami que había sido emitida tras el potente sismo de magnitud 7,5 registrado la noche anterior en el norte del país. Aunque la amenaza inmediata fue descartada, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) advirtió que la posibilidad de un nuevo terremoto significativo se mantiene, por lo que la alerta seguirá vigente durante una semana en las regiones de Hokkaido y Sanriku.

El fuerte movimiento telúrico ocurrió a las 23:15 hora local del lunes (11:15 en Chile), frente a las costas de la prefectura de Aomori, con un epicentro ubicado a 50 kilómetros de profundidad. Inicialmente la magnitud fue estimada en 7,6, pero el organismo la ajustó durante la mañana a 7,5.

La primera ministra Sanae Takaichi informó que al menos siete personas resultaron heridas en las prefecturas de Hokkaido y Aomori, aunque las autoridades continúan recopilando antecedentes. De acuerdo con el medio local Kyodo, dos personas en Hokkaido sufrieron lesiones causadas por caídas, mientras que la cadena NHK reportó seis heridos adicionales en Aomori.

El sismo alcanzó un nivel 6 superior en la escala sísmica japonesa —centrada en medir la intensidad sentida y el potencial destructivo— en la ciudad de Hachinohe. En las localidades de Oirase y Hashikami se registró una intensidad 6 inferior, cifras que reflejan la fuerza con la que el temblor se percibió en la zona.

Tras el sismo, las autoridades activaron una alerta de tsunami con olas que podían alcanzar hasta los 3 metros en las costas de Aomori, Iwate y el extremo sur de Hokkaido. A la 01:08 hora local, se constató la llegada de olas de 70 centímetros en el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, según los últimos reportes de NHK.

Los operadores de centrales nucleares en las regiones de Hokkaido, Aomori, Miyagi y Fukushima no reportaron anomalías ni niveles alterados de radiactividad, pese a que el movimiento se sintió con fuerza en esas zonas.

