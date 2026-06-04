Jamenei llama a resistir la "guerra híbrida" de EE.UU. e Israel y asegura que el enemigo sufre una "humillación profunda"

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, hizo este jueves un llamado a la "firmeza y unidad" de la población iraní y de la clase política para enfrentar lo que calificó como una "guerra híbrida" impulsada por Estados Unidos e Israel, a quienes responsabilizó de intentar debilitar al país tras sufrir una "humillación profunda" durante el conflicto.

El mensaje fue emitido con motivo del aniversario del fallecimiento del fundador de la República Islámica y primer líder supremo de Irán, el ayatolá Ruholá Jomeini, y fue difundido a través de un portavoz.

En su intervención, Jamenei sostuvo que los adversarios de Irán atraviesan un momento de debilidad tras los resultados obtenidos durante la guerra.

"El enemigo malicioso, después de haber sufrido derrotas y, especialmente, tras recibir golpes decisivos tanto en el campo militar como en el ámbito social y político, experimenta una humillación profunda y significativa que incluso ha provocado un visible alejamiento de diversos países respecto de él", ha indicado el líder iraní.

El ayatolá aseguró que Teherán enfrenta una ofensiva multidimensional destinada a erosionar la capacidad de resistencia del país y a afectar la toma de decisiones de sus autoridades.

De esta forma, denunció la existencia de una "guerra híbrida" contra Irán cuyo objetivo sería "debilitar la capacidad de resistencia del pueblo" e "inducir errores en los cálculos y decisiones de los responsables del país".

Asimismo, acusó a Estados Unidos e Israel de intentar generar fracturas internas en la sociedad iraní.

Según afirmó, ambos países buscan "sembrar la duda, la desesperanza, el miedo, la desconfianza y la división" en distintos sectores de la población.

Frente a ello, llamó a enfrentar estas acciones "con firmeza, claridad de visión, unidad, cohesión y confianza mutua", insistiendo en la necesidad de evitar "hacerse eco de la narrativa del enemigo y neutralizar sus planes".

Jamenei también dirigió parte de su mensaje a las autoridades del país, subrayando la responsabilidad que tienen en preservar la confianza de la ciudadanía.

"El papel de los responsables públicos es especialmente importante. Cualquier acción que provoque pesimismo, desconfianza o frustración entre la población constituye una forma de ayuda al enemigo de este país y de su pueblo", ha añadido el líder supremo iraní.

Mojtaba Jamenei asumió el liderazgo supremo de Irán tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, quien fue asesinado durante las primeras etapas de la ofensiva militar a gran escala lanzada conjuntamente por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Las declaraciones del líder iraní se producen en un contexto marcado por la tensión regional, con intercambios de ataques entre Washington y Teherán, acusaciones mutuas por supuestas violaciones al alto el fuego alcanzado en abril y el estancamiento de las negociaciones destinadas a lograr un acuerdo de paz que permita poner fin al conflicto en Medio Oriente.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezheskian, también aprovechó la conmemoración para reforzar el llamado a la cohesión nacional.

El mandatario sostuvo que es "fundamental" la tarea de "preservar la unidad, la coherencia y la solidaridad del marco y la base teórica del Gobierno de Acuerdo Nacional".

Asimismo, añadió que "Inspirados en las enseñanzas del Gran Imán y del Líder Mártir de la Revolución, en el aniversario de la ascensión espiritual del Imán renovamos nuestro pacto con el Líder Supremo de la Revolución para proteger y salvaguardar este valioso tesoro", escribió a través de redes sociales.

Las declaraciones de ambas autoridades reflejan el esfuerzo del liderazgo iraní por reforzar la cohesión interna en un escenario marcado por la persistencia de las tensiones militares y diplomáticas en la región.

PURANOTICIA