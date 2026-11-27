El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a los militares desplegados en Medio Oriente que las fuerzas estadounidenses tienen "la victoria al alcance de la mano" frente a Irán y sostuvo que el desenlace del conflicto se producirá "cuando yo quiera que sea".

"Van a continuar ese despliegue y tenemos la victoria al alcance de la mano. Será cuando yo quiera que sea, para ser honesto", afirmó el mandatario durante la tradicional videoconferencia por el Día de Acción de Gracias, que realizó desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, con distintas unidades de las Fuerzas Armadas.

Durante su intervención ante las tropas que participan en la operación "Furia Épica" y en el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, Trump destacó el fortalecimiento de la presencia militar estadounidense en la zona, especialmente tras el despliegue de un segundo portaaviones, el USS Abraham Lincoln. También lanzó críticas contra las autoridades iraníes.

"Nos estamos haciendo más fuertes. Hemos enviado un portaaviones adicional. Estamos cargados. No son muy listos, están cometiendo grandes errores", señaló el presidente ante los efectivos militares.

El mandatario también sostuvo que Washington está actuando con moderación para ofrecer a Teherán una salida negociada que permita evitar más víctimas, aunque manifestó sus dudas sobre la disposición de las autoridades iraníes para alcanzar un acuerdo.

"Estamos intentando ser amables. Les estamos dando todas las oportunidades para llegar a un acuerdo y salvar muchas vidas, pero no estoy seguro de que vayan a aprovecharlo. Algunas personas se preguntan por qué. ¿Están locos? Tal vez lo estén", expresó Trump, quien reiteró que Estados Unidos no permitirá que Irán consiga armamento nuclear.

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