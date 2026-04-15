Izquierdista Sánchez sube al segundo lugar por solo 3.000 votos en elecciones de Perú

En medio de acusaciones de fraude levantadas por sus adversarios políticos, la exigencia de que se acaten los resultados de los comicios fue planteada por Roberto Sánchez, abanderado presidencial izquierdista de Juntos por el Perú. Esta declaración surge justo cuando el avance del escrutinio lo posiciona como el segundo aspirante más votado, ubicándose únicamente por detrás de Keiko Fujimori.

De acuerdo con la información recogida por el diario 'La República', el candidato anunció una advertencia clara: "Invocamos y le decimos a todo Perú, a las fuerzas sociales, que estaremos atentos, que estén vigilantes a nuestro llamado. Apenas haya un indicio de no querer respetar el voto ciudadano llamaremos a una movilización, a la defensa democrática".

Las palabras del político se dieron luego de que Rafael López Aliaga, candidato conservador, denunciara sin pruebas el supuesto robo de 1,6 millones de votos. Frente a este escenario, Sánchez enfatizó: "Llamamos a la comunidad internacional a acompañar y hacer vigilia para que se respete el voto ciudadano de manera sagrada. Sin narrativas de fraude como el proceso anterior. El voto andino, amazónico, rural se va a respetar".

Previo a enterarse durante la jornada de este miércoles que el candidato de izquierda ya le había superado con el 89% de las actas escrutadas, López Aliaga había oficializado sus reclamaciones. Dichas quejas se materializaron en las últimas horas mediante una protesta ante la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima.

Según los datos entregados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori se coloca en cabeza con el 16% de los votos, seguida de Sánchez y López Aliaga, ambos con el 11,9%. Cabe destacar que el organismo electoral se encuentra en entredicho, debido a que la falta de material electoral obligó a algunos colegios electorales a esperar hasta el lunes para permitir el derecho al voto.

Apenas 3.000 votos de diferencia separan a ambos de lograr una plaza en la segunda vuelta del 7 de junio. Quien resulte vencedor de esta estrecha disputa deberá enfrentarse a la candidata de Fuerza Popular, que suma con esta sus cuartas elecciones.

La última de ellas, llevada a cabo en 2021, culminó con la líder conservadora derrotada por un mínimo margen frente a Pedro Castillo. Precisamente, este último recibió la visita del propio Sánchez el lunes, tras el final de la jornada electoral, en la cárcel de Barbadillo, recinto donde se encuentra cumpliendo una pena de once años de cárcel por el intento de autogolpe de 2022.

En caso de lograr ser presidente, Sánchez ha asegurado que indultará a Castillo. Esta promesa se suma a los compromisos adquiridos durante la campaña, donde garantizó dotar de mejores infraestructuras y de mayores derechos a las comunidades y regiones más oprimidas y olvidadas de Perú.

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