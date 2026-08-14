Italia refuerza su vigilancia ante la posible llegada masiva de migrantes a Ceuta

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, aseguró que su gobierno mantendrá un alto nivel de vigilancia ante una posible llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma española de Ceuta, prevista para este sábado 15 de agosto.

La mandataria también defendió las medidas adoptadas por su administración frente a la crisis migratoria y sostuvo que la "gran mayoría" de los países europeos comparte la postura de Italia respecto de la necesidad de reforzar el control de las fronteras exteriores.

"Hoy en día, la gran mayoría de las naciones europeas comparten la postura que Italia ha expresado en los últimos días", afirmó Meloni en una entrevista publicada este viernes por el diario económico italiano Milano Finanza.

En esa línea, la primera ministra planteó que una de las principales prioridades del continente debe ser fortalecer la protección de las fronteras exteriores frente a la inmigración irregular, además de reducir los riesgos asociados a la seguridad y el terrorismo.

"La prioridad de Europa es proteger sus fronteras exteriores de la inmigración descontrolada, eliminar cualquier riesgo para la seguridad y el terrorismo, y defender la libertad de circulación que constituye la base del sistema Schengen", señaló.

Meloni sostuvo que la posibilidad de una nueva ola migratoria durante este 15 de agosto obliga a las autoridades a mantener una vigilancia reforzada y adoptar las medidas que sean necesarias.

"La posible nueva oleada nos obliga a mantenernos extremadamente vigilantes y a seguir adoptando todas las medidas necesarias", afirmó, agregando que su gobierno continuará trabajando para "consolidar los resultados alcanzados hasta ahora".

ANTECEDENTES DE LA CRISIS

La advertencia se produce después de que, el pasado 30 de julio, miles de ciudadanos marroquíes cruzaran a nado hacia Ceuta, enclave español ubicado en el norte de África.

El episodio dejó varias personas fallecidas por ahogamiento. Aunque una parte importante de los migrantes fue devuelta a Marruecos, decenas de personas permanecieron en las calles de Ceuta tras lograr ingresar al territorio español.

La situación generó preocupación entre las autoridades ante la posibilidad de que se produzca una nueva llegada masiva durante este fin de semana, en un contexto marcado por el debate europeo sobre el control de las fronteras y la migración irregular.

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