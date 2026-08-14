EE.UU. califica a Fidel Castro como "un completo fracaso" a 100 años de su nacimiento

Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Marco Rubio, expresó su rechazo a las conmemoraciones por el centenario del nacimiento de Fidel Castro y afirmó que el líder cubano representó "un completo fracaso" para el país.

"Fidel Castro fue un completo fracaso en todo excepto a la hora de destruir Cuba y empobrecer, encarcelar y asesinar a su propia gente", declaró Rubio en un mensaje publicado tras las conmemoraciones por el nacimiento de Castro, ocurrido el 13 de agosto de 1926.

Rubio, hijo de migrantes cubanos, mantiene desde hace años una postura de fuerte oposición hacia las autoridades de la isla. Primero lo hizo desde su posición como diputado y senador por Florida y, actualmente, como secretario de Estado de Estados Unidos.

Desde ese cargo, ha supervisado un endurecimiento del bloqueo estadounidense contra Cuba, en medio de una grave crisis energética que La Habana ha denunciado como un crimen contra la población.

El secretario de Estado también aprovechó la ocasión para lanzar una nueva advertencia a las actuales autoridades cubanas, particularmente al presidente Miguel Díaz-Canel.

"Cualquiera que intente seguir sus pasos debería reconsiderar su posición con mucho cuidado, porque ellos mismos también se están condenando al fracaso", ha avisado Rubio en un mensaje publicado en redes sociales.

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