Donald Trump anuncia aranceles de hasta 100% para drones y componentes importados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles de hasta 100% a drones y componentes importados, como parte de una estrategia para fortalecer la producción nacional, consolidar las cadenas de suministro y reducir la dependencia de proveedores extranjeros.

La medida, que entrará en vigor el próximo 3 de septiembre, fue justificada por la administración estadounidense bajo el argumento de que estas importaciones representan "una amenaza para la seguridad nacional".

Según explicó la Casa Blanca en un comunicado, "los drones utilizados, tanto con fines comerciales como militares, dependen de fuentes extranjeras para obtener componentes críticos de los sistemas aéreos no tripulados, lo que plantea riesgos significativos para la seguridad nacional de Estados Unidos y genera vulnerabilidades en materia de ciberseguridad".

En ese sentido, la administración Trump sostiene que es necesario ampliar rápidamente la producción de drones y sus componentes dentro de Estados Unidos, además de diversificar las cadenas de suministro internacionales.

La Casa Blanca también aseguró que, mediante negociaciones con socios comerciales y el uso de aranceles, el gobierno estadounidense ha logrado atraer inversión privada y extranjera destinada a recuperar empleos y fortalecer la industria manufacturera del país.

NIVELES DE ARANCELES

El arancel máximo de 100% se aplicará a determinados drones que, por su tamaño o capacidades, sean considerados especialmente sensibles desde el punto de vista de la seguridad nacional.

Esta categoría contempla aquellos vehículos aéreos no tripulados que tengan un peso máximo de despegue superior a 25 kilos, además de los que cuenten con capacidades de imagen térmica. El mismo nivel de arancel se aplicará a sus estaciones de acoplamiento y a determinados componentes considerados críticos.

En tanto, se estableció un arancel de 25% para drones de menor tamaño que no cuenten con capacidades consideradas especialmente sensibles para la seguridad nacional.

Para los drones y componentes provenientes de la Unión Europea, Japón, Liechtenstein, Corea del Sur, Suiza y Taiwán, el arancel será de 15%.

En el caso del Reino Unido, la tasa se reducirá a 10%, siempre que prácticamente todo el hardware, software y tecnología utilizados tengan su origen en ese país o en Estados Unidos.

CHINA, PRINCIPAL AFECTADO

El anuncio podría tener un impacto significativo en el mercado chino de drones, considerando el peso que tiene el gigante asiático en esta industria a nivel mundial.

De acuerdo con Bloomberg, China es el principal fabricante mundial de vehículos aéreos no tripulados, mientras que la empresa DJI Technologies, con sede en Shenzhen, representa una parte mayoritaria del mercado estadounidense de drones comerciales.

Según los antecedentes citados por el medio, DJI concentró alrededor del 70% del mercado estadounidense de drones comerciales durante el año pasado, por lo que las nuevas medidas arancelarias podrían afectar de manera importante su presencia en Estados Unidos.

PURANOTICIA