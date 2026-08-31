Italia prorroga por 15 días los controles fronterizos con España en medio de la tensión migratoria

El Gobierno de Italia decidió este lunes ampliar por otros 15 días la suspensión del acuerdo de Schengen de libre circulación, por lo que mantendrá los controles fronterizos para las personas que ingresen al país procedentes de España.

La medida se adopta en medio de la crisis entre Madrid y Roma por la gestión de la llegada masiva de migrantes a Ceuta el pasado 30 de julio.

Según informó la agencia italiana ADN Kronos, el Ministerio del Interior italiano adoptó la decisión y tiene previsto notificarla próximamente a la Unión Europea (UE), debido a que se trata de una medida extraordinaria en el marco del régimen europeo de libre circulación.

La decisión fue comunicada por el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, a su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska, durante una "constructiva conversación telefónica", según la citada agencia.

Roma fundamenta la prórroga en el análisis realizado por el Comité de Análisis de la Inmigración y la Seguridad Fronteriza, que concluyó que persisten las condiciones que llevaron a reintroducir los controles.

Italia sostiene que se mantienen los elementos que justificaron la reinstauración, el pasado 1 de agosto, de los controles fronterizos para vuelos y barcos procedentes de España. No obstante, también tiene en cuenta "las iniciativas ya emprendidas por España, junto con la Unión Europea, para que la situación en esa zona pueda encaminarse hacia una próxima normalización".

En un mensaje publicado en redes sociales, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, calificó de "acertada" la decisión de prorrogar por otros 15 días los controles en las fronteras aéreas y marítimas con España, "a la espera de que se den realmente las condiciones para restablecer la plena y libre circulación".

"La decisión, adoptada en aplicación de las mismas normas de Schengen, es provisional y está motivada por la necesidad de garantizar la seguridad de las fronteras italianas y europeas, así como de impedir cualquier infiltración, empezando por la de carácter yihadista", ha señalado.

Tajani agregó que Roma continuará trabajando con los demás países de la Unión Europea, "en un espíritu de colaboración también con España, con el objetivo de combatir la inmigración ilegal y favorecer unos flujos migratorios controlados y regulares".

ESPAÑA ADOPTA MEDIDAS RECÍPROCAS

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se refirió este lunes a los controles implementados por Italia y aseguró que no tienen "ningún sentido".

En una entrevista concedida a la Cadena Ser y recogida por Europa Press, Sánchez recordó que España colaboró con Italia en la acogida de inmigrantes que llegaron a la isla de Lampedusa y defendió la necesidad de reforzar la solidaridad entre los países europeos.

El jefe del Ejecutivo español también lamentó la carta firmada por 22 líderes europeos, entre ellos la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la que cuestionaron la política migratoria del Gobierno español.

Sánchez sostuvo que España siempre ha defendido que los países europeos situados en primera línea y que enfrentan la llegada de migración irregular, como España e Italia, necesitan "la solidaridad de los países centroeuropeos y del norte de Europa".

En respuesta a la decisión italiana, el Gobierno español adoptó la reinstauración de los controles Schengen para los viajeros procedentes de Italia, inicialmente hasta el próximo 7 de septiembre.

Este mismo lunes, el Ejecutivo español decidió además prorrogar durante otros 15 días los controles fronterizos a los pasajeros que ingresen por vía marítima o aérea procedentes de Italia.

Las medidas españolas habían sido instauradas el pasado 8 de agosto por un plazo inicial de un mes. Ahora se extenderán por otros 15 días, después de que el Gobierno italiano decidiera ampliar por el mismo período la suspensión del acuerdo de Schengen de libre circulación.

PURANOTICIA