Israel se convirtió en el primer país del mundo en reconocer a Somalilandia como nación independiente

Israel se ha convertido en el primer país en reconocer formalmente como nación independiente a Somalilandia, la región separatista de Somalia.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este viernes que su país tiene la intención de ampliar de inmediato la cooperación en agricultura, salud y tecnología con Somalilandia.

Por su parte, el presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, calificó la declaración israelí de "momento histórico".

El reconocimiento por parte de Israel podría animar a otras naciones a seguir su ejemplo, lo que fortalecería la posición diplomática de la región independentista y su acceso a los mercados internacionales.

Sin embargo, la decisión ha sido condenada por los ministros de Asuntos Exteriores de Somalia, Egipto, Turquía y Yibuti, quienes en un comunicado afirmaron su "rechazo total" al anuncio de Israel.

Abdullahi declaró en un comunicado que Somalilandia se unirá a los Acuerdos de Abraham promovidos por Israel y con los que normalizó relaciones con varios países musulmanes.

"Somalilandia está comprometida con la construcción de alianzas, el impulso de la prosperidad mutua y la promoción de la estabilidad en Oriente Medio y África", añadió.