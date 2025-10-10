Israel repliega sus tropas mientras cientos de palestinos desplazados se dirigen al norte de la Franja

Según el corresponsal de la BBC Rushdi Abualouf, quien informa desde Estambul, los residentes del norte y oeste de la Ciudad de Gaza quedaron atónitos tras la retirada de las fuerzas israelíes de varios barrios, que revelaron una devastación sin precedentes luego de semanas de intensos bombardeos y demoliciones.

Por primera vez en semanas, la gente entró en las zonas de Sheikh Radwan, al-Karama y Beach Camp, solo para encontrar bloques de viviendas enteros arrasados, cientos de casas y gran parte de la infraestructura de la zona destruida .

Decenas de videos que circulan en redes sociales mostraban a residentes caminando entre los escombros y filmando lo que queda de sus barrios .

En un video, se oye a un hombre decir: "Esta es la última zona a la que podemos llegar. El ejército israelí sigue cerca. Miren la magnitud de la destrucción, lo han arrasado todo ".

Mientras algunos residentes grababan las ruinas, otros se apresuraron a ayudar a los equipos de Defensa Civil de Gaza a recuperar los cuerpos de entre los escombros.

Mahmoud Basal, portavoz de la Defensa Civil de Gaza, declaró a la BBC que ocho cadáveres fueron recuperados del norte del territorio el viernes por la mañana, mientras los equipos de rescate continúan la búsqueda "con recursos muy limitados" en otras zonas.

Escenas similares se reportaron en varios distritos desalojados por las fuerzas israelíes, que han comenzado a replegarse hacia las líneas acordadas en el marco del alto al fuego negociado en Sharm el-Sheikh entre Hamás e Israel.

Unas 700.000 personas desplazadas de la ciudad de Gaza y del norte esperan ansiosamente que se complete la retirada para poder regresar a lo que queda de sus hogares.

Alaa Saleh, un profesor que huyó con su esposa y seis hijos a Jan Yunis hace tres semanas declaró a la BBC que está desesperado por regresar al norte una vez que se abra la carretera costera: "Mi casa fue destruida hace un año. Vivía en una tienda de campaña sobre las ruinas y volveré a montar la mía".