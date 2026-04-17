Israel reafirma su presencia militar en Líbano y advierte que retomará la ofensiva contra Hezbolá tras la tregua

Durante la jornada de este viernes, la permanencia de las tropas hebreas en territorio libanés fue ratificada por el titular de Defensa de Israel, Israel Katz. El secretario de Estado aseguró que las fuerzas armadas conservarán su ubicación en "todas las zonas que ha despejado y conquistado", remarcando que la meta definitiva de la ofensiva es lograr el desarme de la milicia chií Hezbolá.

A través de una declaración oficial emitida por su gabinete, la autoridad gubernamental detalló el estado actual de las operaciones. "El Ejército israelí mantiene y seguirá manteniendo todas las zonas que ha despejado y conquistado. La maniobra terrestre dentro de Líbano y los ataques contra Hezbolá en todo el país han logrado numerosos avances, pero aún no se han completado", precisó el documento.

La convicción sobre el propósito final del despliegue se mantiene inalterable, según enfatizó el alto funcionario. "El objetivo que definimos, desarmar a Hezbolá por medios militares o políticos, sigue siendo el objetivo de la campaña al que estamos comprometidos", aseveró Katz. Asimismo, destacó que la reciente declaración de un alto el fuego de diez días y la intervención del mandatario estadounidense, Donald Trump, en el conflicto libanés, han generado una "importante palanca política".

En esa misma línea, el ministro israelí afirmó que el jefe de Estado norteamericano coincide plenamente en el "compromiso con el objetivo" de despojar de su arsenal a la agrupación armada, ejerciendo además una constante "presión" hacia el gobierno del Líbano para concretar dicho fin.

Respecto a la franja territorial comprendida entre el río Litani y las áreas actualmente bajo control de las tropas hebreas, el encargado de la Defensa advirtió que dicho sector aún no ha sido "desmilitarizado" en términos "de combatientes ni de armamento". Frente a este escenario, reiteró la necesidad de cumplir con ese propósito: "Esto deberá lograrse por la vía política o mediante la continuación de las operaciones militares tras el alto el fuego".

Considerando la pausa en las hostilidades que arrancó este mismo viernes, la autoridad alertó sobre las consecuencias de un eventual reinicio de los enfrentamientos armados en suelo libanés, lo que implicaría nuevos desplazamientos de civiles. "Los residentes que regresen a la zona de seguridad deberán evacuar nuevamente para permitir completar la misión", sentenció.

Más allá de la pausa temporal, el ministro dejó en claro que las acciones bélicas retomarán su curso una vez finalizada la tregua y que estas sobrepasarán la frontera natural del río Litani. "Los ataques contra zonas de lanzamiento y centros de poder de Hezbolá más allá del Litani y en todo Líbano, que habíamos iniciado y estaban previstos intensificarse significativamente, se han detenido antes de alcanzar sus objetivos y deberán reanudarse", argumentó.

A modo de recuento, las Fuerzas de Defensa de Israel reportan que durante estas semanas de incursiones en el Líbano —y en medio de la guerra en Irán— se ha logrado abatir a más de 1.700 combatientes de Hezbolá. Paralelamente, se estableció una "zona de seguridad bajo control del Ejército" que penetra hasta 10 kilómetros dentro del territorio libanés. Esta estrategia es justificada por las autoridades hebreas como una medida indispensable para frenar las agresiones de la milicia chií dirigidas hacia la zona norte de Israel.

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