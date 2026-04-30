Israel intercepta en aguas internacionales a la "Global Sumud": 175 activistas capturados camino a Gaza

A unos mil kilómetros de las costas de la Franja de Gaza y en plenas aguas internacionales al sur de Grecia, fue interceptada durante la madrugada de este jueves la flotilla de la Global Sumud. Producto de este operativo, las autoridades de Israel confirmaron la captura de aproximadamente 175 activistas que navegaban en la misión.

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Exteriores israelí emitió un comunicado señalando: "Aproximadamente 175 activistas procedentes de más de 20 embarcaciones de la flotilla de preservativos se dirigen ahora tranquilamente a Israel". Esta declaración surgió horas más tarde de que la misma cartera gubernamental asegurara que al interior de una de las naves intervenidas se encontraron "condones y droga".

Junto con el mensaje, la entidad difundió un registro audiovisual donde se observa a "activistas pasándolo bien a bordo de los buques israelíes". Hasta el momento, no se ha entregado información oficial respecto a las nacionalidades de los aprehendidos, quienes ya se encontrarían en pleno traslado hacia un puerto en territorio de Israel.

Por su parte, desde la organización de la Global Sumud Flotilla hicieron hincapié en la situación del resto de la caravana marítima, aclarando que aquellas embarcaciones que lograron evitar la intervención militar "están en aguas griegas o dirigiéndose a ellas".

En la misma línea, la agrupación enfatizó la lejanía del operativo respecto a su destino final: "Recordamos que el contacto y posterior abordaje israelí con los barcos de la flotilla se produjo a más de mil kilómetros de la costa de Gaza", manifestaron.

Previo a estas declaraciones, los voceros de la misión marítima denunciaron que los efectivos militares que irrumpieron en decenas de sus barcos en el mar Mediterráneo habían "inutilizado sus motores". Esta acción, según alertaron, dejó a los tripulantes atrapados "ante la proximidad de una tormenta masiva", escenario que calificaron tajantemente como "una trampa mortal".

Cabe destacar que esta caravana marítima tomó el relevo de la misión que fue abordada en aguas internacionales por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante el mes de octubre de 2025. Dicho antecedente ocurrió poco tiempo después de que se superara el umbral logrado escasos cuatro meses antes por el buque 'Madleen', el cual también terminó siendo interceptado por las tropas israelíes.

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