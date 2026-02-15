Israel declara amplias zonas de Cisjordania como propiedad del Estado

El Gobierno de Israel aprobó este domingo una propuesta para registrar amplias zonas de Cisjordania como “propiedad del Estado”, una decisión inédita desde el inicio de la ocupación del territorio en 1967, según informó la radiotelevisión pública israelí KAN.

La iniciativa fue presentada por el ministro de Finanzas y líder ultranacionalista Bezalel Smotrich, junto al ministro de Justicia Yariv Levin y el ministro de Defensa Israel Katz, con el objetivo declarado de regular explotaciones agrícolas y aclarar el estatus legal de zonas ocupadas.

De acuerdo con KAN, la medida responde a lo que Israel califica como “procedimientos de asentamiento ilegales” promovidos por la Autoridad Palestina en la Zona C, sector de Cisjordania que se encuentra bajo control administrativo y de seguridad exclusivo del Estado israelí.

La reacción palestina no se hizo esperar. El Gobierno de la Autoridad Palestina denunció que la decisión constituye una anexión “de facto” de territorio palestino, a la espera de un comunicado oficial por parte de las autoridades israelíes.

El presidente palestino Mahmud Abbas calificó la medida como “una amenaza a la seguridad y la estabilidad”, además de una “peligrosa escalada” y una flagrante violación del derecho internacional y de las resoluciones de legitimidad internacional, según un comunicado difundido por la agencia oficial WAFA.

Finalmente, la Presidencia palestina subrayó que estas acciones unilaterales no otorgan legitimidad a la ocupación, reiterando que Cisjordania, incluida Jerusalén Este y la Franja de Gaza, son territorios palestinos ocupados, conforme al derecho internacional vigente.

