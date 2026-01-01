Israel confirma muerte de presunto atacante en el norte de Cisjordania

Un palestino de 26 años murió tras ser tiroteado por militares israelíes en la localidad de Al Lubban ash Sharqiya, situada al sur de Nablús, en el norte de Cisjordania ocupada, en un hecho ocurrido durante la noche del 31 de diciembre al 1 de enero.

La víctima fue identificada como Jattab Mohammad Ismail al Sarhan Daraghmé, quien, según un comunicado del Ejército israelí, formaba parte de un grupo que lanzaba piedras contra soldados, lo que motivó la apertura de fuego. “Las fuerzas dispararon contra terroristas que atacaban con piedras y, como resultado del tiroteo, uno de ellos fue eliminado”, señala la versión oficial.

El Ayuntamiento de Al Lubban ash Sharqiya confirmó el fallecimiento del joven debido a la gravedad de las heridas. En tanto, fuentes locales citadas por la agencia palestina WAFA indicaron que otro palestino herido se encuentra estable, internado en el Hospital de Salfit. Las autoridades israelíes mantienen retenido el cuerpo del fallecido, según informó la Autoridad General de Asuntos Civiles palestina.

Paralelamente, militares israelíes realizaron una serie de incursiones en distintas localidades de Cisjordania, que dejaron decenas de palestinos detenidos, la mayoría de ellos ex presos. Entre los arrestados se encuentra un menor de edad, de acuerdo con información entregada por fuentes palestinas.

Las operaciones se concentraron principalmente en las zonas de Ramala y Al Biré, incluyendo el campamento de refugiados de Yalazone, donde fueron detenidas ocho personas. También se reportaron allanamientos en Beitunia, Al Amari, Deir Abú Mashal y otras localidades, en procedimientos que incluyeron uso de gas lacrimógeno, destrucción de accesos a viviendas y denuncias de agresiones durante los arrestos.

