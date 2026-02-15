Israel confirma evacuación de 320 palestinos desde reapertura del paso de Rafah

Desde la reapertura del paso de Rafah el pasado 2 de febrero, Israel ha confirmado que 320 pacientes y sus acompañantes han salido de Gaza, mientras que un número similar ha ingresado al enclave palestino. Las operaciones se realizan según lo establecido en los acuerdos bilaterales y conforme a listados aprobados por Egipto y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, advirtió este domingo que unos 20.000 pacientes siguen esperando evacuación, muchos de ellos con enfermedades graves como cáncer, cardiopatías, fallo renal o heridas que requieren cirugía avanzada no disponible en la Franja de Gaza. La autoridad calificó esta situación como una “catástrofe humanitaria”.

Las restricciones actuales permiten que cada paciente solo pueda contar con dos acompañantes, lo que limita a aproximadamente 107 la cantidad de personas que pueden ser evacuadas por viaje. A este ritmo, se calcula que solo los heridos tardarían más de tres años y medio en completar la evacuación desde Gaza.

El Ministerio de Sanidad gazatí denunció que estas limitaciones constituyen una amenaza directa a la vida de miles de pacientes, empeoran la crisis sanitaria y cuestionan las obligaciones legales y morales de la comunidad internacional. Por ello, exigió la apertura permanente del paso de Rafah y la evacuación urgente de pacientes críticos y heridos.

Por su parte, las autoridades israelíes informaron que 4.200 camiones con ayuda humanitaria han ingresado a Gaza, con materiales decididos conforme al criterio de las organizaciones humanitarias, aunque persisten los llamados internacionales para garantizar que los pacientes puedan recibir tratamiento sin restricciones.

