Israel califica como “inevitable” la evacuación de la ciudad de Gaza y prepara una nueva fase de su ofensiva

El Ejército de Israel ha afirmado este miércoles que la "evacuación" de la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, es algo "inevitable", tras su anuncio de planes para hacerse con el control de la localidad, al tiempo que ha reiterado su llamado a los residentes para que abandonen la zona.

"La evacuación de la ciudad de Gaza es inevitable y, por lo tanto, cada familia que se reubique en el sur (de la Franja) recibirá una ayuda humanitaria más generosa, en la que se está trabajando actualmente", ha dicho el portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichai Adrai, a través de su cuenta en la red social X.

Así, ha recalcado que "las FDI han comenzado a trabajar en el traslado de tiendas de campaña y a preparar áreas para establecer complejos de distribución de ayuda humanitaria, extender una línea de agua y otras cosas", antes de criticar los "falsos rumores" que apuntan a que "no hay espacios vacíos en el sur de la Franja de Gaza a los que los residentes puedan mudarse".

"Antes de pasar a la siguiente fase de la guerra, quisiera destacar que existen vastas zonas vacías en el sur de la Franja de Gaza", ha apuntado Adrai, quien ha reseñado que, sin embargo, "estas zonas están desprovistas de tiendas de campaña", en medio de las denuncias internacionales sobre la cruenta ofensiva militar israelí a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ejército israelí ha confirmado este mismo miércoles nuevas operaciones en Yabalia y los alrededores de la ciudad de Gaza, donde los militares "destruyeron infraestructura militar" y "eliminaron a terroristas", sin más detalles al respecto. Además, ha lanzado igualmente ataques contra la zona de Jan Yunis, en el sur del enclave.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha más de 62.800 palestinos muertos, incluidos cerca de 315 muertos por hambre y desnutrición, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población.

