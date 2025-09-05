Israel bombardea torre residencial en Gaza argumentando que están en poder del Movimiento de Resistencia Islámica

El Ejército de Israel ha ejecutado este viernes un bombardeo contra una torre residencial situada en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, tras anunciar minutos antes que atacaría este tipo de edificios argumentando que están en poder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), lideradas por el Mando Sur, han atacado un edificio de varias plantas usado por Hamás en la ciudad de Gaza. Había infraestructura de Hamás en el edificio que era usada para preparar y ejecutar planes terroristas contra elementos de las FDI en la zona", ha señalado en un comunicado.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', la torre Mashataha, ubicada en el oeste de la ciudad, ha sido alcanzada por varios misiles, al tiempo que ha publicado un breve vídeo en el que se puede ver el impacto de al menos tres proyectiles contra la estructura, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

Tras ello, Izat al Rishq, un alto cargo de Hamás, ha recalcado que "los intentos del enemigo de justificar sus ataques contra torres residenciales y la destrucción de la ciudad de Gaza con afirmaciones falsas sobre su uso por parte de Hamás no son más que fallidas excusas y mentiras flagrantes".

Así, Al Rishq ha hecho hincapié en que el Ejército de Israel busca así "encubrir sus atroces crímenes contra civiles indefensos y continuar su política de genocidio y destrucción de la Franja de Gaza".

Apenas unos minutos antes del citado bombardeo, el Ejército israelí había advertido de que "durante los próximos días, las FDI llevarán a cabo ataques de precisión contra infraestructuras terroristas que supongan una amenaza directa a sus fuerzas", que detalló que entre los principales objetivos figuran estas torres residenciales.

Así, ha manifestado que el Ejército israelí "ha identificado una actividad terrorista significativa por parte de Hamás" en "diversas infraestructuras" de la ciudad de Gaza, escenario de una ofensiva terrestre lanzada por Israel con el objetivo declarado de hacerse con el control total de la ciudad, unos planes condenados por la mayoría de la comunidad internacional.

"En línea con la doctrina de combate de Hamás, la organización ha desplegado medios para recopilar Inteligencia, cámaras, francotiradores y posiciones anticarro en estos edificios, algunos de los cuales cuentan con puestos de observación y complejos de mando y control", ha dicho, junto a un vídeo generado por ordenador para representar estos argumentos.

"Además, la infraestructura subterránea de Hamás pasa cerca de estos edificios con el objetivo de preparar emboscadas a los elementos de las FDI y como posibles rutas de escape para las sedes allí establecidas", ha manifestado, al tiempo que ha dicho que el grupo habría plantado además "numerosos explosivos cerca de múltiples edificios en la Franja de Gaza".

El Ejército israelí, que ha acusado a Hamás de "explotar de forma cínica la infraestructura civil en Gaza, poniendo en riesgo a la población civil", ha adelantado que adoptará "muchos pasos para minimizar las posibilidades de causar víctimas civiles", ante las denuncias por el enorme número de muertos y heridos a causa de sus 700 días de ataques contra el enclave palestino.

"Las FDI piden a los civiles de la Franja de Gaza que eviten, dentro de lo posible, permanecer en edificios y áreas en los que hay infraestructuras terroristas y en zonas de combates activos, por su propia seguridad", ha remachado a través de un comunicado, un día después de resaltar que controla ya el 40 por ciento de la ciudad de Gaza.

Apenas una hora antes, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, había advertido de que "se está retirando el cerrojo a las puertas del infierno en Gaza" y ha recalcado que las operaciones del Ejército contra la Franja "se intensificarán" durante los próximos días", al tiempo que confirmó la "primera orden de evacuación" para una de estas torres residenciales en la cuidad.

"Una vez que se abra la puerta, no se cerrará y las operaciones de las FDI se intensificarán hasta que los asesinos y violadores de Hamás acepten las condiciones de Israel para el fin de la guerra, principalmente la liberación de todos los rehenes y su desarme", ha dicho Katz, quien ha recalcado que el grupo "será destruido" en caso contrario.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha 64.300 palestinos muertos y más de 162.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria.

