Israel bombardea Beirut y rompe el alto el fuego tras ataques de Hezbolá

Las Fuerzas Armadas israelíes han bombardeado este domingo los barrios del sur de Beirut, considerados el principal bastión de Hezbolá, en una violación del alto el fuego acordado el pasado miércoles entre los gobiernos de Líbano e Israel.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Israel Katz, han informado de este ataque y han esgrimido que fue "en respuesta" a los ataques de Hezbolá contra territorio israelí de esta misma mañana.

"Conforme a las órdenes del primer ministro Netanyahu y del ministro de Defensa Katz, las FDI han atacado los centros de mando del barrio de Hadahiya de Beirut en respuesta al ataque de Hezbolá sobre territorio israelí", ha publicado la oficina de Netanyahu en redes sociales.

La aviación israelí ha bombardeado así la zona de Dahiye, los barrios del sur de la capital libanesa, a pesar del acuerdo de alto el fuego suscrito la semana pasada entre Líbano e Israel con la mediación de Estados Unidos precisamente para evitar una ofensiva aérea israelí contra Beirut.

Medios libaneses han confirmado un bombardeo israelí sobre el sur de Beirut, aunque por el momento no hay confirmación sobre daños personales o materiales. Sí han circulado en redes sociales imágenes de un edificio de viviendas ostensiblemente dañado y otras fotografías cuya autenticidad no es posible verificar por el momento.

Las Fuerzas Armadas israelíes habían informado previamente de la intercepción de dos cohetes lanzados sobre el territorio del norte de Israel, el primer ataque de Hezbolá sobre suelo israelí desde el miércoles, cuando se publicó el acuerdo entre Israel y Líbano.

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