Israel asegura que "hasta que termine la amenaza" mantendrá su despliegue militar en el sur de Siria

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró este martes que el país mantendrá su despliegue militar en el sur de Siria "siempre y cuando continúe la amenaza yihadista contra el Estado de Israel", al tiempo que se dirigió al presidente de Siria, Ahmed al Shara, al que aclaró que "seguirá habiendo" efectivos israelíes en la zona.

Durante una visita al monte Hermón, la autoridad aseguró que no existen planes sobre la mesa sobre un posible repliegue de los efectivos que se encuentran actualmente en la zona de amortiguación en territorio sirio. "No nos vamos a mover de la zona de seguridad mientras exista esta amenaza", señaló.

"El mensaje para el presidente de Siria es claro: cuando mires para arriba por la mañana desde tu palacio en Damasco, verás miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel y sabrás que están aquí para defender a sus comunidades en la frontera", aseguró, antes de añadir que Israel "está tomando medidas contra los intentos de Turquía de establecerse en Siria".

Es por ello que acusó a Ankara de "poner los intereses de Israel en peligro" con sus acciones y defendió sus actuaciones, como el bombardeo contra un aeropuerto de la provincia de Idlib. "Quiero dejar esto claro", dijo, según informaciones recogidas por la cadena de televisión Israel National News.

Durante su visita, Katz visitó a comandantes y tropas desplegadas en el monte Hermón, desde donde realizó una evaluación de la situación y ha recibido un informe exhaustivo sobre el despliegue.

"Desde esta posición, las fuerzas observan Damasco, a 35 kilómetros de distancia; el valle de la Becá en Líbano y bastión de Hezbolá; y, por supuesto, vigilan y protegen a las comunidades de los Altos del Golán y Galilea", explicó.

El Ministerio de Exteriores sirio, por su parte, denunció la "entrada ilegal" de Katz a territorio sirio, lo que consideró como "una flagrante violación de la soberanía y la unidad territorial del país".

"Estas prácticas hostiles constituyen una clara amenaza para la estabilidad y una violación del Derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas, así como un incumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo (...) de 1974, que exige el respeto de las líneas de alto el fuego y la prohibición de traspasarlas", advirtieron en un comunicado.

La cartera diplomática pidió nuevamente a la comunidad internacional que "asuma sus responsabilidades (...) y adopte las medidas necesarias para obligar" a Israel a que cese estas "reiteradas violaciones" y a las fuerzas israelíes a retirarse "de inmediato" de las zonas ocupadas en territorio sirio.

(Imagen: Remitida / Handout por Ministro de Defensa de Israel)

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