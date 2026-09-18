Bachelet sufre revés en carrera por la ONU y obtiene solo un voto de apoyo

La carrera por suceder a António Guterres al frente de Naciones Unidas sumó este viernes un nuevo capítulo. El tercer sondeo informal del Consejo de Seguridad volvió a mostrar un escenario sin una candidatura que concite un respaldo suficiente y dejó a la expresidenta Michelle Bachelet con un resultado más adverso que en la medición anterior.

Según los resultados preliminares conocidos tras la votación, Bachelet obtuvo un voto de aliento, 11 de desaliento y tres “sin opinión”, profundizando el retroceso que ya había experimentado en la consulta realizada el pasado 21 de agosto.

En aquella oportunidad, la exmandataria había conseguido dos votos favorables, seis en contra y siete “sin opinión”, ubicándose en la parte baja entre las ocho candidaturas que buscan llegar a la Secretaría General.

La tercera consulta dejó a la costarricense Rebeca Grynspan con el mayor número de respaldos, al conseguir nueve votos de aliento, cinco de desaliento y uno “sin opinión”. Le siguió Carolyn Rodrigues-Birkett, representante de Guyana, con ocho apoyos, seis rechazos y una abstención.

El proceso para elegir a quien encabezará Naciones Unidas requiere que el Consejo de Seguridad formule una recomendación a la Asamblea General. Para ello, la candidatura debe superar una instancia formal en el organismo, donde cualquiera de sus cinco miembros permanentes —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— puede ejercer su poder de veto.

La falta de acuerdo en torno a un nombre también ha quedado reflejada en declaraciones provenientes de algunos de esos países. El director de Organizaciones Multilaterales de la Cancillería rusa, Kirill Logvinov, sostuvo respecto de las postulaciones que “no hay ninguno que se ajuste claramente a los intereses de Rusia”.

“Conocemos bien a todos los aspirantes; pudimos entrevistar a casi todos ellos en Moscú. Cada uno tiene sus fortalezas y debilidades”, señaló el diplomático ruso.

“No descartamos la posibilidad de que surjan nuevos candidatos antes de que termine el año”, agregó.

Logvinov también abordó las condiciones que, a juicio de Moscú, debería cumplir la persona que finalmente avance en el proceso. “El candidato debe ser aceptable para todos los miembros permanentes (...) y para la mayoría de sus miembros no permanentes”, afirmó.

En cuanto al resto de las postulaciones, los resultados preliminares situaron a Rafael Grossi con cinco votos de aliento, ocho de desaliento y dos “sin opinión”. Olara Otunnu consiguió cinco apoyos, siete rechazos y tres abstenciones, mientras Macky Sall registró cinco votos favorables, nueve desfavorables y uno “sin opinión”.

María Fernanda Espinosa, en tanto, obtuvo tres respaldos, seis rechazos y seis abstenciones, mientras Nasser Baki no consiguió votos de aliento, sumando diez de desaliento y cinco “sin opinión”.

El resultado adquiere especial relevancia para la candidatura de Bachelet, ya que Brasil y México habían optado por esperar esta tercera medición antes de evaluar los pasos siguientes de la postulación.

En paralelo, la exmandataria tiene previsto viajar a Nueva York durante los próximos días para desarrollar una agenda de reuniones, en momentos en que la ciudad recibirá a distintas delegaciones internacionales por la Semana de Alto Nivel de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

Las actividades comenzarán el lunes 21 de septiembre y el debate general de jefes de Estado y de Gobierno se desarrollará entre el 22 y el 28 del mismo mes. En esas jornadas también se espera la presencia del Presidente José Antonio Kast.

PURANOTICIA