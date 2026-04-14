Israel asegura que Hamás y Hezbolá "ya no suponen una amenaza estratégica" para el país

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró este martes que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el partido-milicia chií libanés Hezbolá, "aliados de Irán en la región", perdieron "su capacidad de constituir una amenaza estratégica para Israel" tras sufrir "duros golpes".

Las declaraciones fueron difundidas mediante un comunicado oficial a propósito de la conmemoración del Día del Holocausto. En dicho documento, la autoridad profundizó en el debilitamiento de sus adversarios: "Los aliados de Irán en la región, desde el derrumbado régimen sirio hasta Hezbolá y Hamás, también han sufrido duros golpes y han perdido su capacidad de representar una amenaza estratégica para Israel". Pese a este balance positivo, Katz advirtió que aún "queda enfrentarse a los remanentes de poder".

Respecto a las acciones futuras, el jefe de la Defensa precisó que, impulsado por su "compromiso", el Estado hebreo "está haciendo todo lo posible con todas sus fuerzas". Asimismo, aprovechó la instancia para valorar las gestiones de los liderazgos políticos: "Felicito al primer ministro, Benjamin Netanyahu, por liderar la campaña, y agradezco al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la asociación, amistad y sólida alianza entre ambos países, que contribuyen enormemente a la seguridad del Estado de Israel".

El panorama actual fue descrito por el ministro como un hito histórico para la nación. "En este día, el Estado de Israel es más fuerte y seguro, y por primera vez en muchos años no se enfrenta a la amenaza de aniquilación. El material enriquecido podría servir de base para reactivar el programa nuclear iraní, y por ello Estados Unidos e Israel han definido la retirada de dicho material como condición indispensable para poner fin a la campaña", aseveró de forma categórica.

Finalmente, el alto funcionario enfatizó que la ciudadanía israelí goza hoy de protección "tras el asesinato de Alí Jamenei, quien concibió y lideró el plan para destruir a Israel valiéndose de su posición, capacidades y autoridad religiosa". Para concluir su intervención, Katz fue tajante respecto a los resultados de las recientes ofensivas: "Las operaciones han destruido el programa nuclear iraní y su capacidad para producir armas nucleares".

(Imagen: Attila Kisbendek / AFP)

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