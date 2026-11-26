El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, amenazó este jueves con provocar un nuevo desplazamiento de un millón de palestinos en la Franja de Gaza si el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) no concreta su desarme.

"Los altos mandos de Hamás, junto con todos aquellos que participaron en la masacre del 7 de octubre (de 2023), están siendo objeto de una intensa búsqueda", ha dicho en un mensaje en redes sociales, antes de advertir en que "también llegará el momento" para otros altos cargos del grupo que se encuentran en el extranjero.

En ese contexto, el ministro aseguró que "el 70% del territorio de Gaza ha sido destruido y se encuentra actualmente bajo el control de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)".

Asimismo, Katz sostuvo que "el control que Hamás ejerce sobre el 30% restante no es más que una ilusión" y advirtió que, si el grupo no procede a su desarme, Israel iniciará una nueva operación militar que "implicaría una nueva evacuación de un millón de residentes de Gaza hacia el sur, seguida de un barrido del territorio, siguiendo el modelo de las operaciones realizadas en Rafá y Beit Hanun".

"Se establecerán los mecanismos necesarios para que toda persona que desee emigrar de la devastada Franja de Gaza pueda hacerlo de manera ordenada; la infraestructura organizativa para ello ya está preparada", ha insistido. "Nos comprometimos a desmantelar el dominio de Hamás en Gaza y a liberar la Franja de armas y túneles terroristas, y eso es exactamente lo que haremos", ha zanjado.

Por su parte, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, anunciaron el lunes su disolución como parte de los preparativos para transferir el poder a un comité tecnócrata, acordado en el marco de la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del enclave palestino. Sin embargo, el proceso permanece estancado debido a acusaciones cruzadas de incumplimientos.

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