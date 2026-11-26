El Gobierno de Japón manifestó su rechazo a la propuesta de Estados Unidos de imponer nuevos aranceles a sus productos, que inicialmente alcanzarían hasta un 15%, pero que podrían aumentar al 20%.

El secretario jefe del Gabinete y portavoz del Ejecutivo japonés, Minoru Kihara, calificó la iniciativa como "lamentable" y descartó que su país mantenga prácticas comerciales que justifiquen las medidas anunciadas por Washington.

"A nuestro juicio, no existen recomendaciones de políticas ajenas al mercado ni un exceso estructural de capacidad de producción en Japón. No los hay", afirmó.

Kihara también recordó que ambos gobiernos han trabajado conjuntamente para abordar los problemas de sobreproducción en terceros países, por lo que cuestionó que las nuevas medidas comerciales estén dirigidas contra Japón. Además, confirmó que Tokio ya manifestó formalmente su molestia a las autoridades estadounidenses.

Sin embargo, el portavoz aclaró que los resultados de la investigación comercial y los porcentajes propuestos todavía no representan una decisión definitiva, sino que corresponden al inicio de un proceso de consultas públicas.

En ese contexto, insistió en que ambos países habían acordado previamente que no se aplicarían aranceles adicionales por encima de los compromisos establecidos bilateralmente el año pasado.

Finalmente, aseguró que Japón continuará cumpliendo los acuerdos alcanzados con Washington, incluida la Iniciativa de Inversión Estratégica, y mantendrá la cooperación entre ambos gobiernos.

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