Las autoridades chinas manifestaron este jueves su rechazo a la propuesta de Estados Unidos de imponer nuevos aranceles de hasta un 20% a 14 economías, entre ellas la del país asiático, en el marco de una investigación comercial relacionada con el supuesto exceso de capacidad industrial.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció el miércoles su decisión de investigar determinadas prácticas manufactureras de las economías involucradas, a las que atribuye desequilibrios comerciales y restricciones a las exportaciones estadounidenses.

El portavoz del Ministerio de Comercio chino, He Yadong, afirmó que esta medida "socava gravemente el orden económico internacional y las reglas de la OMC", al tiempo que reiteró que China "lo rechaza enérgicamente".

Asimismo, de acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia de noticias Xinhua, el funcionario instó a Washington a rectificar su actuación y resolver las diferencias mediante el diálogo y las consultas.

En la misma línea, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, subrayó que "las guerras arancelarias y comerciales no benefician a ninguna de las partes" y defendió que las discrepancias entre ambos países deben abordarse mediante negociaciones basadas en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo.

También rechazó que la denominada "sobrecapacidad" sea utilizada como justificación para la manipulación política y pidió aplicar los consensos alcanzados por los dos jefes de Estado, con el objetivo de preservar la estabilidad de las relaciones económicas bilaterales.

Por su parte, Pekín advirtió que seguirá de cerca la evolución del conflicto y que se reserva el derecho de adoptar las medidas necesarias para proteger sus "derechos e intereses legítimos".

La investigación estadounidense involucra a China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, Bangladésh, Japón e India.

Desde Washington sostienen que las políticas industriales, las ayudas públicas a fabricantes y las prácticas relacionadas con la transferencia tecnológica y la propiedad intelectual, además de las condiciones laborales y medioambientales, perjudican la competitividad de sus productores y exportadores y representan riesgos para su seguridad económica.

Entre los sectores bajo observación figuran el aluminio, la automoción, las baterías, la industria química, la electrónica de consumo, los dispositivos médicos, los semiconductores, la construcción naval, el acero, los textiles, las telecomunicaciones, la robótica y las energías solar y eólica, entre otros.

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