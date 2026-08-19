Israel admite por primera vez que sus tropas dispararon contra la niña palestina Hind Rajab y su familia en Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reconocieron este miércoles, por primera vez, que sus tropas dispararon en enero de 2024 contra el vehículo en el que viajaban la niña palestina de seis años Hind Rajab y su familia en Gaza, y anunciaron la apertura de una investigación sobre lo ocurrido.

"Los resultados de la investigación revelaron que las tropas de las FDI dispararon contra un vehículo que se acercaba mientras circulaba en dirección contraria a la evacuación anunciada", ha revelado el Estado Mayor, que en los meses posteriores al ataque ya emitió otro informe desvinculándose de lo ocurrido.

En aquella primera investigación, las FDI argumentaron que "no estaban presentes cerca del vehículo ni dentro del alcance de disparo".

Ahora, las fuerzas israelíes también han reconocido que no solo dispararon contra el automóvil de la familia Hamada, provocando inicialmente la muerte de cinco de sus ocupantes, sino que además abrieron fuego contra la ambulancia que acudió al lugar tras la llamada de auxilio de Hind Rajab y su prima Lian, de 15 años. Los disparos contra el vehículo de la Media Luna Roja provocaron la muerte de sus ocupantes.

Previamente, Lian había sido alcanzada por disparos de tropas israelíes durante la llamada de emergencia y murió mientras permanecía en comunicación con los equipos de rescate. Tras ello, la pequeña Hind tomó el teléfono y continuó en línea hasta que se perdió el contacto. La niña también falleció.

Doce días después, cuando las FDI permitieron el acceso a la zona, Hind fue encontrada muerta junto a sus familiares dentro del vehículo, que presentaba numerosos impactos de bala. A pocos metros del automóvil, los equipos encontraron la ambulancia de la Media Luna Roja completamente destruida y calcinada, con los restos de los dos paramédicos en su interior.

Las autoridades militares israelíes también informaron de otras decisiones relacionadas con ataques protagonizados por sus tropas durante el conflicto, entre ellos el que terminó con la vida de siete trabajadores de la ONG World Central Kitchen (WCK) en abril de 2024, además de los casos relacionados con la muerte de trabajadores de Médicos Sin Fronteras (MSF) durante 2023 y 2024.

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