Irán reivindica ataques contra bases de Estados Unidos en Kuwait, Bahréin y Qatar

El Ejército de Irán reivindicó este jueves una serie de ataques contra bases e instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait, Bahréin y Qatar, como respuesta a los bombardeos realizados por fuerzas estadounidenses durante las últimas horas contra distintos puntos del territorio iraní.

Según informó el Ejército iraní, los ataques fueron lanzados luego de la "invasión de partes del país" por parte de aeronaves estadounidenses. Entre los objetivos alcanzados con drones figuran un sistema antimisiles Patriot en Kuwait, una antena satelital del sistema de alerta temprana en Qatar y depósitos de combustible del Ejército estadounidense en Bahréin.

Asimismo, las Fuerzas Armadas iraníes aseguraron que "no permitirán bajo ninguna circunstancia que se cumplan los objetivos y aspiraciones del insensato presidente de Estados Unidos" y afirmaron que seguirán defendiendo "los elevados ideales de la Revolución Islámica hasta la victoria final", según informó la cadena estatal IRIB.

Horas antes, la Guardia Revolucionaria también había reivindicado ataques contra infraestructura e instalaciones "clave" de Estados Unidos en Kuwait y Bahréin, apenas una hora después de que Washington iniciara una nueva jornada de bombardeos sobre Irán.

En un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, el organismo aseguró haber destruido infraestructura e instalaciones estratégicas en las bases estadounidenses de Arifjan y Alí al Salem, en Kuwait, además de las bases aéreas de Sheij Isa y Jufair, en Bahréin.

La Guardia Revolucionaria acusó además a Estados Unidos de incumplir sus compromisos internacionales y de atacar diversas zonas costeras del sur de Irán, así como dos puentes ubicados en provincias orientales que conectan con la ciudad de Mashhad.

El organismo advirtió que, si continúan las agresiones, ampliará sus ataques contra otras bases militares estadounidenses desplegadas en Medio Oriente.

ACTIVAN ALERTAS

En paralelo, las autoridades de Kuwait informaron que sus sistemas de defensa aérea respondían a ataques con misiles y drones dirigidos contra su territorio.

A través de redes sociales, el Ejército kuwaití explicó que las explosiones registradas correspondían a la interceptación de objetivos hostiles e instó a la población a respetar las instrucciones de seguridad, evitar acercarse a los restos de los proyectiles interceptados y no difundir imágenes o videos de los hechos para resguardar la seguridad pública.

En Bahréin, el Ministerio del Interior informó durante la madrugada la activación de las sirenas de emergencia y pidió a la población mantener la calma, dirigirse a lugares seguros y seguir únicamente la información difundida por los canales oficiales.

ESCALA TENSIÓN

La nueva escalada ocurre en medio del aumento de las tensiones en el estratégico estrecho de Ormuz, pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera sobre nuevas acciones militares durante la cumbre de la OTAN realizada en Turquía.

Washington justificó sus recientes ataques señalando que buscan seguir reduciendo la capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

En respuesta, el presidente del Parlamento iraní y jefe negociador en las conversaciones con Estados Unidos, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró que "si golpean a Irán, recibirán una respuesta" y advirtió que el tránsito por el estrecho de Ormuz "solo se abrirá mediante acuerdos con Irán y no por amenazas de Estados Unidos".

PURANOTICIA