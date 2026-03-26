Irán niega negociaciones con EE.UU. y endurece su postura: “La guerra terminará en nuestros propios términos”

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, reiteró que "no hay negociaciones ni conversaciones" con Estados Unidos para terminar con la guerra iniciada el 28 de febrero, aunque reconoció "mensajes" desde Washington que, con todo, no son "negociación ni diálogo".

"Afirmo con absoluta certeza que no ha habido negociaciones ni conversaciones con la parte estadounidense", ha declarado Araqchi en una entrevista con la cadena iraní IRNA, de la que él mismo se ha hecho eco en redes y en la que, por contra, sí ha señalado que "desde hace algunos días, la parte estadounidense ha comenzado a enviar diversos mensajes a través de varios intermediarios".

Sin embargo, el jefe de la diplomacia iraní ha defendido que el hecho de "que estos mensajes se transmitan a través de nuestros países amigos y que nosotros, en respuesta, anunciemos nuestras posiciones o emitamos las advertencias necesarias, no es negociación ni diálogo".

"Es simplemente un intercambio de mensajes entre amigos, y en este intercambio hemos reiterado nuestras posiciones de principios y, en algunos casos, también hemos emitido advertencias", ha aclarado.

Al hilo, ha subrayado que la política actual de Irán "es continuar la resistencia y la defensa del país". "No buscamos la guerra; esta guerra no es nuestra guerra; no la iniciamos y queremos que termine, pero de forma que no se repita. Por eso no queremos un alto el fuego", ha manifestado.

"Queremos que la guerra termine en nuestros propios términos y de forma que no se repita y nuestros enemigos aprendan la lección y ni siquiera tengan el deseo de atacar a Irán", ha manifestado, al tiempo que ha reclamado que "se debe indemnizar al pueblo iraní por los daños sufridos".

Asimismo, ha calificado como "una admisión de derrota" el que desde el Ejecutivo estadounidense se esté hablando de negociaciones. "¿Acaso no hablaban antes de una 'rendición incondicional'? ¿Qué ha pasado ahora que hablan de negociaciones y las exigen?", se ha preguntado retóricamente.

Araqchi ha aludido también al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más candentes del conflicto, que ha elevado drásticamente los precios del petróleo y que llevó a Donald Trump a amenazar la pasada semana con destruir centrales eléctricas iraníes si Teherán no abría "plenamente" el estrecho de Ormuz, si bien el lunes -a escasos momentos de que terminase el plazo de 48 horas que él mismo había dado- acabó por ordenar a sus Fuerzas Armadas que pospusieran por cinco días todo ataque contra estas instalaciones.

Sin embargo, el Gobierno iraní ha negado en las últimas semanas un cierre absoluto en el estratégico paso que comunica los golfos Pérsico y de Omán, como también lo ha hecho este miércoles su ministro de Exteriores, quien ha defendido que "no está completamente cerrado", sino "solo para los enemigos".

"Es natural; estamos en una situación de guerra, es una zona de guerra. No hay razón para permitir el paso de los barcos de nuestros enemigos y sus aliados. Pero para otros, el paso es libre", ha explicado, antes de lamentar que, de todas formas, "esos barcos suelen evitarlo debido a la inseguridad existente", ya que "algunos no cuentan con la cobertura de sus compañías de seguros, de este seguro de guerra, por así decirlo, y no transitan por allí".

En este sentido, ha afirmado que en el caso de "muchos de estos barcos, sus propietarios o los países que los poseen se han puesto en contacto" con las autoridades iraníes para que les proporcionaran "un paso seguro a través del estrecho". "Para algunos de estos países, que son aliados nuestros o por cualquier otro motivo, nuestras fuerzas armadas les proporcionaron dicho paso", ha asegurado.

"El estrecho de Ormuz se encuentra en nuestras aguas internas y en las de Omán. Aunque quieran considerarlo aguas internacionales, la realidad es que se encuentra en aguas territoriales de Irán y Omán, y tenemos soberanía sobre él", ha argumentado, antes de anunciar que, de cara al futuro, el Gobierno iraní está "considerando nuevos acuerdos para garantizar el paso seguro en la zona".

Sus palabras han llegado poco después de que el canal estatal Press TV, citando a un alto funcionario político y de seguridad con conocimiento sobre los contactos, haya informado de que Irán ha recibido una propuesta de parte de Estados Unidos, que ha activado contactos a través de diversos canales diplomáticos, si bien para la República Islámica las propuestas son "excesivas" y no se corresponden con la realidad en el terreno.

Las autoridades iraníes vienen insistiendo en que Estados Unidos e Israel deben parar la "agresión y asesinatos" contra Irán, además de mecanismos concretos para que no se repita el ataque contra Teherán, reparaciones de guerra y el reconocimiento de todos los actores internacionales de la autoridad iraní sobre el estrecho de Ormuz.

PURANOTICIA