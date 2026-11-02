Irán exige a Estados Unidos levantar las sanciones para reabrir el estrecho de Ormuz

Irán reiteró este lunes su disposición a cumplir el memorando de entendimiento firmado en junio con Estados Unidos en Pakistán, que contempla la reapertura del estrecho de Ormuz. La declaración se produce luego de los últimos contactos mantenidos con Qatar, durante los últimos días, con el objetivo de reactivar las conversaciones con Washington.

"Las negociaciones no deben verse al margen del entendimiento alcanzado en Islamabad; la parte negociadora, las demandas y el problema son los mismos", afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, quien sostuvo que Washington aceptó los términos acordados "y luego los violó".

"Aceptar las condiciones de Irán es necesario para restablecer la seguridad en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico", añadió el portavoz, quien también señaló que los intercambios continúan, pese a que Teherán "hace tiempo que transmitió todo lo necesario y teniendo en cuenta las legítimas demandas".

En esa línea, Baqaei insistió en que Washington debe "levantar primero todas las sanciones impuestas tras la violación" del acuerdo, en alusión a la campaña de bloqueo económico impulsada por la Casa Blanca. Asimismo, exigió avances en "la liberación de los bienes y activos iraníes", una de las disposiciones contempladas en el pacto alcanzado en Islamabad.

El portavoz de Exteriores iraní reconoció la "complejidad" de la crisis y advirtió que el paso del tiempo ha "ha aumentado su complejidad", responsabilizando a Estados Unidos de agravar la situación desde entonces. "En nuestra opinión, este intercambio de mensajes aún continúa. Estados Unidos debe tomar una decisión", instó.

DIFERENCIAS EN EEUU

Baqaei también aludió a las diferencias al interior del Gobierno de Donald Trump, las que atribuyó al creciente descontento de la población estadounidense, que estaría pidiendo "un enfoque independiente" respecto de la política de Washington en Medio Oriente.

"La sociedad estadounidense está cansada y enfadada con el comportamiento parasitario del régimen sionista", señaló el portavoz, quien cuestionó que Estados Unidos continúe alineándose con Israel y arriesgue "su credibilidad y estatus" por mantener esa postura.

"Estados Unidos necesita decidir más rápido por su propia credibilidad", agregó, en medio de un conflicto que ya supera los ocho meses, tras el ataque sorpresa de Washington y Tel Aviv en febrero.

Por otra parte, el representante iraní afirmó que Teherán debe estar preparada "para cualquier eventualidad", ante las señales contradictorias sobre el futuro de las negociaciones: mientras existen indicios de una posible reanudación del diálogo, también se ha planteado la posibilidad de que Estados Unidos reactive las operaciones militares una vez concluidas las elecciones de medio mandato, previstas para este martes.

Durante los últimos días, una delegación iraní ha mantenido contactos en Doha con mediadores de Qatar para intentar acordar las condiciones que permitan reabrir el estrecho de Ormuz. Entre las propuestas discutidas figura un plan de dos días para concretar el proceso.

La iniciativa contempla dos etapas: en la primera, Estados Unidos debería implementar una serie de medidas y, durante la segunda jornada, Irán procedería a reabrir el estrecho de Ormuz, permitiendo que el tráfico marítimo retome sus condiciones anteriores. Así lo explicó el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

Estos contactos se producen después de un intercambio de propuestas entre el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, en un escenario marcado por la posibilidad de retomar las conversaciones de paz entre ambos países.

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