Irán desestima oferta de EE.UU. para tregua de 48 horas en medio de hostilidades

En un escenario marcado por la ambigüedad respecto a los diálogos para concluir las hostilidades, el gobierno de Irán confirmó que declinó una iniciativa de cese al fuego por dos días planteada por la administración estadounidense.

Según reveló una fuente anónima a la agencia de noticias local Fars, "Estados Unidos ha propuesto un alto el fuego de 48 horas a través de un país amigo". De acuerdo con la misma versión, la contestación de la nación persa no se dio mediante canales diplomáticos escritos, sino que se manifestó con "la continuación de fuertes ataques".

Estos antecedentes surgen en un clima de versiones opuestas entre Teherán y Washington acerca de las tratativas para detener el enfrentamiento bélico, el cual tuvo su origen el pasado 28 de febrero.

El panorama se tornó más complejo el miércoles, cuando el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que fueron las autoridades iraníes quienes solicitaron la tregua. No obstante, Esmaeil Baqaei, vocero del Ministerio de Exteriores de Irán, desmintió tales acercamientos el jueves, acusando simultáneamente a la Casa Blanca de plantear "demandas irracionales".

En cuanto al balance de víctimas, los reportes oficiales de Irán contabilizan 2.076 fallecidos producto de la incursión militar iniciada hace más de un mes por Estados Unidos e Israel. De esa cifra total, se detalló que 216 corresponden a menores de edad.

Por otro lado, datos entregados por la Media Luna Roja iraní indican que los bombardeos han provocado daños o la destrucción total de más de 100.000 inmuebles de carácter civil. De esa infraestructura afectada, cerca de 40.000 edificios se sitúan en Teherán, la capital del país.

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