Irán denuncia "robo armado en el mar" la incautación de un petrolero por parte de Estados Unidos a Venezuela

El Gobierno de Irán, presunto destino del barco petrolero incautado, ha calificado de "piratería estatal" el abordaje de la nave por parte de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, junto con subrayar que se trata de "un claro caso de robo armado en el mar".

Además, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha señalado que este acto supone "una violación flagrante" del Derecho Internacional y ha afirmado que supone una muestra de "desprecio" a la seguridad marítima global, según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr.

Asimismo, ha recalcado que las leyes internas o las sanciones impuestas por Estados Unidos "no alteran la naturaleza ilegal y criminal de este hecho" y ha advertido contra "la continuación de este comportamiento coercitivo, que supone graves riesgos para la paz internacional, la seguridad y el comercio global".

Baqaei ha reclamado también a la comunidad internacional y a las autoridades competentes que "se opongan a estas acciones ilegales y hagan que Estados Unidos rinda cuentas por sus violaciones de las normas internacionales establecidas".

Venezuela elevó el jueves ante la Organización Marítima Internacional (OMI) una denuncia formal por la incautación por parte de Estados Unidos del citado petrolero, mientras que Maduro calificó la actuación de las fuerzas estadounidenses, como "piratería criminal".

La actuación ha sido defendida por la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, que ha manifestado que el buque, sancionado por Washington "durante varios años", es empleado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela a Irán, una actividad con la que ha justificado la operación en la que han intervenido el FBI, Seguridad Nacional y la Guardia Costera con el apoyo del Pentágono.

PURANOTICIA