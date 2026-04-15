Irán confirma mediación de Pakistán para dialogar con EE.UU. sobre tema nuclear

Luego de que las tratativas para lograr un acuerdo de paz fracasaran el pasado sábado en Islamabad, la administración iraní ratificó este miércoles que mantiene activa la comunicación con Estados Unidos, utilizando a Pakistán como país mediador.

De acuerdo a lo consignado por la agencia de noticias iraní Mehr, el vocero del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, aseguró que "Pakistán es el único canal para el intercambio de mensajes entre Irán y Estados Unidos". En esa misma línea, el funcionario gubernamental aseveró que "el proceso sigue a través de este canal".

El portavoz destacó además que "desde el domingo se han intercambiado numerosos mensajes a través de Pakistán". Asimismo, adelantó que durante la jornada de este mismo miércoles las autoridades de Teherán sostendrán un encuentro con "una delegación paquistaní", cuyo objetivo será "discutir en detalle los puntos de vista" de ambas naciones respecto a las gestiones en curso.

Pese a estos acercamientos, Baqaei aclaró que todavía no existe una fecha programada para una eventual segunda cita. Al respecto, el representante diplomático rememoró que "en las últimas negociaciones, la otra parte -en referencia a Estados Unidos- presentó unas posturas que consideramos poco razonables y poco realistas".

Profundizando en las diferencias, el vocero argumentó: "No es un asunto nuevo y son conscientes de nuestras posiciones en negociaciones previas, centradas principalmente en el asunto nuclear".

Este ámbito se mantiene como la mayor traba para sellar un pacto entre ambas potencias. Sobre esto, el portavoz manifestó que "Uno de los asuntos que la parte estadounidense sigue enfatizando es el tema nuclear, que es algo unilateral inaceptable para Irán y que debe seguir siendo discutido".

Según ratificaron a Europa Press fuentes al tanto de los diálogos, la exigencia de Washington para firmar la paz consiste en que la nación islámica suspenda por un lapso de 20 años sus labores de enriquecimiento de uranio.

Frente a esta petición, el propio Baqaei había recalcado el martes la disposición de su país para debatir "el nivel y tipo de enriquecimiento" de dicho elemento químico. No obstante, fue enfático en señalar que no abandonarán su programa atómico, argumentando que este constituye uno de "sus derechos inalienables".

Desde la vereda norteamericana, el presidente Donald Trump deslizó el martes la opción de llevar a cabo una nueva ronda de encuentros "en dos días". Por su parte, un vocero de la Casa Blanca precisó que la alternativa de sostener "conversaciones futuras" con el régimen iraní "está siendo discutida", aunque hizo hincapié en que "por ahora no hay nada en agenda".

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