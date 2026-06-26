Irán ataca posiciones de Estados Unidos en respuesta a bombardeos a sus instalaciones

La Guardia Revolucionaria de Irán informó que sus fuerzas navales atacaron "varios lugares" del Ejército de Estados Unidos, en respuesta al bombardeo a instalaciones iraníes, ejecutado tras acusar a Teherán de violar el preacuerdo por un ataque con drones a un mercante en Ormuz.

El brazo militar dio a conocer que "en respuesta a la agresión, la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacó varios lugares en los que estaba acuartelado el ejército terrorista estadounidense en la región".

Además, aseguraron que la Casa Blanca violó el artículo cinco del preacuerdo alcanzado y subrayó que los ataques de Estados Unidos "han recibido la respuesta necesaria". "Así seguirá siendo", afirmaron, si continúan los ataques.

"Si la infracción se repite, nuestra respuesta será más contundente", agregaron.

Este cruce de declaraciones se produjo horas después de que las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (Centcom) hayan atacado instalaciones en Irán como respuesta al buque alcanzado por un proyectil el pasado jueves frente a las costas de Omán.

En relación a la respuesta de Estados Unidos, medios iraníes, incluidas la agencia de noticias IRNA y la cadena estatal IRIB, informaron que se han registrado varias explosiones en el puerto de Sirik, una localidad de la provincia de Hormozgán, frente al estrecho de Ormuz, que alberga además una base militar.

(Imagen referencial: Europa Press)

PURANOTICIA