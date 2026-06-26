Estados Unidos bombardeó depósitos iraníes de misiles y drones en represalia al ataque de un buque en Ormuz

El Mando Central de Estados Unidos informó que su fuerza aérea bombardeó instalaciones en Irán, en represalia al ataque de un buque en Ormuz, frente a las costas de Omán. El presidente Donald Trump acusó al país persa de haber violado el preacuerdo alcanzado la semana pasada.

"Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (Centcom) llevaron a cabo ataques contra Irán el 26 de junio, como respuesta contundente al ataque perpetrado ayer contra un buque mercante que transitaba por el estrecho de Ormuz", señaló en sus redes sociales.

Además, el Centcom precisó en el mismo mensaje que los bombardeos se dirigieron contra "instalaciones iraníes de almacenamiento de misiles y drones, así como emplazamientos de radares costeros".

El cuerpo militar aseguró que actuó de este modo en respuesta a una "agresión injustificada" perpetrada este jueves por Teherán, "que violó claramente el alto el fuego".

En particular, señalaron que las fuerzas del país asiático lanzaron "un dron de ataque de un solo uso" contra el "Ever Lovely", un buque de carga con bandera de Singapur, cuando salía del estrecho de Ormuz por la costa de Omán en el momento del ataque iraní.

"El peligroso comportamiento de Irán socavó la libertad de navegación, en un momento en que el tráfico comercial fluye cada vez más a través de este corredor comercial internacional de vital importancia", agregó el Centcom, antes de asegurar que seguirá "prestando apoyo para garantizar" la navegación segura a las embarcaciones en la zona.

"Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mantienen su presencia y permanecen en estado de alerta para garantizar que todos los aspectos del acuerdo con Irán se respeten, se cumplan y estén plenamente en vigor", ha manifestado.

Esto se produce horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusara a las autoridades de Irán de lanzar "al menos cuatro drones de un solo uso" contra buques en aguas de Ormuz.

"Evidentemente, se trata de una violación estúpida de nuestro acuerdo de alto el fuego", afirmó en sus redes sociales.

(Imagen referencial: Europa Press)

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