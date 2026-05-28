Irán ataca base estadounidense en represalia por bombardeo en Bandar Abbas

La Guardia Revolucionaria informó que atacó una base estadounidense en represalia al bombardeo de fuerzas de EEUU a una base frente iraní en el estrecho de Ormuz, desde donde se habrían lanzando drones "kamikaze".

"Tras el ataque del Ejército estadounidense contra un punto en las afueras del aeropuerto de Bandar Abbas, la base aérea estadounidense desde donde se originó el ataque ha sido atacada con proyectiles a las 4.50 (hora local)", señaló el Departamento de Relaciones Públicas de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Teherán defendió esta acción afirmando que es "una seria advertencia para que el enemigo sepa que la agresión no quedará impune y que, si se repite", la respuesta iraní "será aún más contundente", remarcando que "la responsabilidad de las consecuencias recae sobre el agresor".

Previamente, el Comando Central de Estados Unidos dijo haber derribado cuatro drones "kamikaze" sobre el estrecho de Ormuz, tras lo que ha lanzado un ataque contra una base iraní en la ciudad de Bandar Abbas, alegando que se iba a lanzar un quinto dron, en plena vigencia del alto el fuego.

"Las Fuerzas del Comando Central (Centcom) de Estados Unidos han derribado cuatro drones iraníes de ataque unidireccional que representaban una amenaza en las cercanías del estrecho de Ormuz", dijo un funcionario estadounidense.

Tras ello, las fuerzas estadounidenses "también atacaron una estación de control terrestre iraní en Bandar Abbas que estaba a punto de lanzar un quinto dron", agregó el funcionario, que ha defendido las acciones como "mesuradas, puramente defensivas y destinadas a mantener el alto el fuego".

Por su parte, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, ha apuntado que el ataque estadounidense apenas ha alcanzado terrenos baldíos alrededor de Bandar Abbas y que "no ha causado víctimas ni daños".

Además, citó a una "fuente militar informada" que aseguró que un buque carguero estadounidense "intentó cruzar el estrecho de Ormuz apagando su radar, pero se vio obligado a detenerse y regresar después de que la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica actuara con rapidez y decisión, abriendo fuego contra él".

Esta nueva operación se produce dos días después de que las fuerzas estadounidenses lanzaran "ataques en defensa propia" contra embarcaciones iraníes y bases de lanzamiento de misiles ubicadas en el sur de Irán.

El alto el fuego en curso fue decretado el 8 de abril pasado y luego prorrogado sin fecha límite por parte del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

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