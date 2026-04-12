Irán argumentó "exigencias excesivas" de EEUU tras el fracaso de negociaciones

El Ministerio de Exteriores de Irán argumentó "exigencias excesivas" de Estados Unidos tras el fracaso de las negociaciones en la capital de Pakistán, Islamabad, donde el vicepresidente de EEUU, JD Vance, dejó una "oferta final" antes de retirarse del país.

"El éxito de este proceso diplomático depende de la seriedad y la buena fe de la contraparte, la abstención de exigencias excesivas y demandas ilegales, y la aceptación de los derechos legítimos e intereses justos de Irán", indicó el ministerio en un comunicado.

Por su parte, el jefe de la delegación iraní y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalifab, indicó que para Teherán todo es una cuestión de "confianza" y defendió las "iniciativas progresistas" presentadas por sus negociadores.

Al final, sin embargo, "la contraparte", en referencia a Estados Unidos, "no pudo ganarse la confianza de la delegación iraní en esta ronda de negociaciones", lamentó Qalifab antes de celebrar, por decir algo, que "Estados Unidos ha comprendido nuestra lógica y principios, y ahora es el momento de que decida si puede ganarse nuestra confianza o no".

Otra valoración oficial de Irán ha procedido del portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha criticado la falta de cintura diplomática de una delegación estadounidense que esperaba, a su parecer, solucionar cuarenta años de diferencias, y 40 días de combates, de una tacada.

"Estas negociaciones se celebraron tras 40 días de guerra impuesta y en un clima de recelo. Es natural que desde el principio no esperáramos llegar a un acuerdo en una sola sesión", ha explicado Baqaei.

TEMAS CRUCIALES DE DESENCUENTRO

Sobre los detalles concretos, fuentes iraníes próximas a las negociaciones han confirmado desencuentros en temas cruciales como el estatus del estrecho de Ormuz, ahora bajo control iraní, la situación de los casi 400 kilos de uranio altamente enriquecido en posesión de Irán y la liberación de unos 25.000 millones de euros en activos iraníes congelados por las sanciones.

Todas estas cuestiones han quedado sin resolver tras la reunión de Islamabad, Ormuz en particular: la delegación iraní ha informado, según las fuentes del 'New York Times', que solo reabrirá por completo y sin restricciones el estrecho cuando se firme un acuerdo de paz definitivo.

A este respecto, el ministro de Exteriores y uno de los principales negociadores iraníes en Islamabad, Abbas Araqchi, reconocía el sábado que Teherán abordaba estas negociaciones desde la desconfianza absoluta habida cuenta de que Estados Unidos e Israel comenzaron la guerra con un "ataque traicionero" en plenas conversaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear.

Sin cerrar la puerta a próximas conversaciones, Baqaei ha insistido en que, si quiere resolver este conflicto, Estados Unidos debe hacer un ejercicio de comprensión. "El éxito de este proceso diplomático depende de la seriedad y la buena fe de la contraparte, la abstención de exigencias excesivas y demandas ilegales, y la aceptación de los derechos legítimos e intereses justos de Irán", ha añadido.

Tampoco ha ayudado el confuso incidente ocurrido en el estrecho de Ormuz en plenas negociaciones: una operación preparatoria para su desminado, protagonizada por dos destructores estadounidenses, cuya aparición desató una alerta generalizada en el sistema de defensa iraní.

El Ministerio de Exteriores iraní aseguró que el despliegue de respuesta obligó a dar la vuelta a ambos barcos mientras que el Ejército de EEUU aseguró que la misión exploratoria, y amparada en el "derecho internacional a la libre navegación" terminó sin incidentes.

Sucesos como éste han desalentado profundamente a los negociadores iraníes, quienes han lamentado constantemente que Estados Unidos acudió a Islamabad con ideas preconcebidas y con aspiraciones de obtener un resultado cantado a su favor.

En este sentido, voces iraníes tan destacadas como quien fuera ministro de Exteriores Javad Zarif han insistido en la idea de que Estados Unidos ha cometido la aproximación equivocada. "A ver si aprenden que a Irán no se le pueden imponer términos. Todavía no es tarde", ha manifestado en redes sociales.

PURANOTICIA