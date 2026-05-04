Irán amenaza con atacar a fuerzas extranjeras que ingresen al estrecho de Ormuz

A raíz de la propuesta "humanitaria" comunicada por el presidente Donald Trump, cuyo objetivo es permitir la salida de las embarcaciones retenidas por el bloqueo, las Fuerzas Armadas de Irán emitieron una severa alerta este lunes, asegurando que "cualquier fuerza armada extranjera" sufrirá represalias en caso de que "intenta acercarse al estrecho de Ormuz y entrar en él".

El encargado de entregar el mensaje fue Alí Abdulahi, comandante del Mando Central de Jatam al Anbiya, entidad que opera como el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes. El alto oficial fue categórico al declarar: "Advertimos que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente el Ejército invasor estadounidense, será atacada si intenta acercarse y entrar en el estrecho de Ormuz".

En la misma línea, el líder militar lanzó un mensaje a los aliados de Washington. "Los que apoyan al malvado Estados Unidos deben tener cuidado y no hacer nada que pueda acarrear un arrepentimiento irreparable, porque la acción agresiva de Estados Unidos para perturbar la situación actual únicamente complicará la situación y pondrá en peligro la seguridad de los buques en esta zona", complementó.

De este modo, Abdulahi recalcó la postura histórica de su país respecto al control territorial, indicando que las tropas locales "han afirmado en repetidas ocasiones que la seguridad en el estrecho de Ormuz está en manos de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán y que cualquier paso y navegación segura, bajo cualquier circunstancia, ha de tener lugar en coordinación con las Fuerzas Armadas".

Profundizando en sus críticas hacia la Casa Blanca, el comandante enfatizó que "los líderes criminales y el agresivo y terrorista Ejército estadounidense, que desde hace un tiempo recurren al robo y la piratería en aguas internacionales y han puesto en peligro la seguridad del comercio global y la economía, deben entender que la valiente y resiliencia nación y las preparadas y poderosas Fuerzas Armadas de Irán ya demostraron en la práctica que responderán muy duramente a cualquier amenaza y agresión".

Las declaraciones, que fueron difundidas a través de la emisora pública iraní IRIB, concluyeron con una directriz clara para el tráfico marítimo: "Mantendremos y gestionaremos con todas nuestras fuerzas la seguridad del estrecho de Ormuz e informamos a todos los buques mercantes y petroleros que se abstengan de cualquier intento de tránsito sin la coordinación de las Fuerzas Armadas estacionadas en el estrecho de Ormuz, para no poner en peligro su seguridad".

Cabe recordar que el pasado 17 de abril, las autoridades iraníes habían comunicado el levantamiento de las limitaciones al tránsito en dicha área. Esta decisión se tomó luego de que, un día antes, se ratificara un alto el fuego temporal en Líbano. Sin embargo, Teherán decidió restablecer las prohibiciones luego de que Trump, pese a valorar la medida inicial de la nación islámica, confirmara que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía.

Más tarde, fue el propio mandatario norteamericano quien notificó la prolongación de la tregua transitoria que se había logrado originalmente el 8 de abril. Dicha extensión respondió a una solicitud formal de Pakistán, país que actualmente ejerce labores de mediación en el proceso diplomático, aunque Trump insistió en que el cerco marítimo seguirá en pie.

Precisamente, la mantención de este bloqueo, sumado al reciente asalto e incautación de buques iraníes en el sector, representan los argumentos centrales esgrimidos por Teherán para ausentarse de las conversaciones en Islamabad. Para el gobierno iraní, estos actos constituyen una violación del alto el fuego, lo que impide el proceso de diálogo.

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