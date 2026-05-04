Irán ataca con misiles a buque de EE.UU. que intentó cruzar el estrecho de Ormuz

A raíz del anuncio realizado por el presidente Donald Trump sobre la implementación, que parte este lunes, de una medida "humanitaria" para facilitar la salida de las embarcaciones retenidas por el bloqueo, el Ejército de Irán aseveró que logró impedir el tránsito de un navío perteneciente a la Armada de Estados Unidos a través del estrecho de Ormuz.

De acuerdo a lo recogido por la cadena de televisión pública iraní IRIB, la institución castrense emitió un escueto mensaje sin entregar mayores detalles sobre lo sucedido, señalando textualmente: "Tras una firme y rápida advertencia de la Armada de la República Islámica, se ha evitado la entrada de destructores estadounidenses y sionistas en el estrecho de Ormuz".

Por su parte, la agencia iraní de noticias FARS citó a fuentes locales que apuntan a que la embarcación norteamericana habría sido objetivo de un ataque con dos misiles. Esta ofensiva se habría desencadenado luego de que la tripulación ignorara las advertencias emitidas por la Armada iraní contra su navegación por dicho sector, lo que habría forzado su retirada de la zona.

Hasta el momento, no han trascendido informaciones sobre posibles daños o víctimas. Asimismo, el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) —entidad responsable de las operaciones militares estadounidenses en la región de Medio Oriente— no se ha pronunciado por ahora sobre el suceso.

Como antesala a este episodio, y en directa respuesta al citado anuncio de Trump sobre esta iniciativa en la zona, el comandante del Mando Central de Jatam al Anbiya (el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes), Alí Abdulahi, había alertado apenas unas horas antes sobre la situación. El alto oficial anticipó que "cualquier fuerza armada extranjera" sería atacada si "intenta acercarse al estrecho de Ormuz y entrar en él".

Profundizando en su postura, Abdulahi dijo: "Advertimos que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente el Ejército invasor estadounidense, será atacada si intenta acercarse y entrar en el estrecho de Ormuz". A esto, el comandante apuntó: "Los que apoyan al malvado Estados Unidos deben tener cuidado y no hacer nada que pueda acarrear un arrepentimiento irreparable, porque la acción agresiva de Estados Unidos para perturbar la situación actual únicamente complicará la situación y pondrá en peligro la seguridad de los buques en esta zona".

En esta misma línea, Hosein Mohebi, portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán, esgrimió que "los movimientos marítimos contrarios a los principios declarados por la Armada de la Guardia Revolucionaria harán frente a graves riesgos".

Cabe recordar que el pasado 17 de abril, las autoridades iraníes anunciaron que ponían fin a sus restricciones al tránsito en el área, decisión tomada una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano. No obstante, aseguraron que volvían a reimponerlas después de que Trump afirmara en respuesta —tras aplaudir el paso de Teherán— que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía.

Posteriormente, fue el propio Trump quien anunció la extensión del alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril. Esta prolongación respondió a una petición de Pakistán, país que está mediando en el proceso diplomático, si bien el mandatario insistió en que el bloqueo seguirá en pie.

Precisamente, el bloqueo y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad. Para el gobierno iraní, estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.

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