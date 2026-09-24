Frente Polisario acusa a Chile de romper con el Derecho Internacional al respaldar el plan de autonomía de Marruecos

El Frente Polisario criticó duramente la decisión de Chile de respaldar el plan de autonomía presentado por Marruecos para el Sáhara Occidental y afirmó que dicho apoyo supone "apartarse de los principios de la Carta de Naciones Unidas" y de los principios del Derecho Internacional.

"Resulta particularmente contradictorio que Chile adopte esta posición siendo miembro del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, órgano encargado de examinar la situación de los Territorios No Autónomos, incluido el Sáhara Occidental", ha dicho la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Así, ha reseñado que, además, la decisión contradice otras "obligaciones internacionales" asumidas por Santiago, incluidas las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), antes de tildar de "preocupante" la "lectura distorsionada" por parte de Chile de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

"Una resolución no puede ser reinterpretada unilateralmente para convertir una propuesta de órdago de anexión, en un reconocimiento de soberanía ni en un resultado jurídicamente consumado. El comunicado chileno va, por tanto, mucho más allá del contenido que pretende invocar", ha señalado en referencia a la declaración de apoyo, que recoge que la propuesta de Marruecos es "la solución más viable" para resolver el conflicto.

Por ello, ha hecho hincapié en que la decisión supone "un grave retroceso respecto de la histórica defensa de Chile de la democracia, los Derechos Humanos, la libre determinación de los pueblos y el Derecho Internacional", así como de su respaldo a procesos de descolonización y autodeterminación en América Latina y el Caribe.

"La universalidad de estos principios pierde todo sentido si se aplican de manera selectiva", ha argüido, antes de pedir a Chile que "reconsidere esta posición" y "recupere la coherencia con sus obligaciones internacionales". "La descolonización no puede ser sustituida por la anexión, ni el derecho de los pueblos puede quedar subordinado a intereses ideológicos", ha zanjado.

El Gobierno de Chile anunció el lunes su apoyo a la soberanía de Marruecos sobre la totalidad de su territorio, incluida la región del Sáhara Occidental, y señaló que considera la propuesta de autonomía presentada por Rabat en 2007 como una solución política "justa, duradera y mutuamente aceptable". El Ejecutivo también manifestó su respaldo a la resolución 2797/2025 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Durante los últimos años, el Frente Polisario ha sufrido varios reveses diplomáticos debido al respaldo de diversos países, entre ellos España, al plan de autonomía de Marruecos, una opción que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) —proclamada por el frente— rechaza de plano, en el marco de su petición de que se concrete la descolonización del territorio y se garantice su derecho a la independencia.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975, pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991. Ese año, ambas partes acordaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Sin embargo, las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes han impedido hasta el momento su convocatoria. La misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) continúa operando en el territorio y monitoreando la situación, después de que las hostilidades se reanudaran en noviembre de 2020.

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