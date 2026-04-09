Irán advierte que ofensiva israelí en Líbano pone en jaque diálogo con EE.UU.

Las inminentes conversaciones entre Washington y Teherán podrían verse frustradas debido a la ofensiva militar israelí. Así lo manifestó este jueves el mandatario de Irán, Masud Pezeshkian, quien alertó que la persistencia de los bombardeos sobre Líbano provocará que los diálogos con EE.UU. "carezcan de sentido". Esta advertencia surge justo después de que desde Pakistán se ratificara que delegaciones de ambas naciones tienen programado un encuentro para este viernes en la ciudad de Islamabad.

A través de sus plataformas digitales, el jefe de Estado iraní reaccionó a la severa arremetida ejecutada el miércoles por las fuerzas de Israel, la cual dejó un saldo de más de 200 muertos y un millar de heridos en suelo libanés. Al respecto, sentenció: "Las repetidas agresiones de la entidad sionista contra Líbano son una violación flagrante del acuerdo inicial de alto el fuego y una peligrosa señal de engaño y falta de compromiso con un potencial acuerdo".

En la misma publicación de redes sociales, el líder de la nación islámica reiteró que "la continuación de estos ataques hará que las negociaciones carezcan de sentido". Además, en un contexto marcado por las denuncias internacionales a las operaciones militares israelíes que no cesaron durante la jornada de este jueves, lanzó un duro aviso: "Nuestros dedos permanecen en el gatillo. Irán nunca abandonará a sus hermanos y hermanas libaneses".

Previamente, durante el miércoles, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, había comunicado el logro de un alto el fuego en Irán gracias a sus labores de mediación. En esa oportunidad, la autoridad asiática aseguró que "Irán y Estados Unidos, junto a sus aliados, acordaron un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido Líbano y el resto de lugares". Sin embargo, la respuesta de Israel llegó poco después al afirmar que el territorio libanés no estaba incluido en el pacto, procediendo a lanzar su mayor oleada de bombardeos contra dicho país.

La postura israelí fue respaldada posteriormente por Karoline Levitt, portavoz de la Casa Blanca, quien sostuvo que Líbano no era parte del acuerdo. Estas declaraciones desataron críticas y advertencias desde Irán. Las autoridades de Teherán recordaron el mensaje publicado por Sharif —quien ha encabezado las gestiones para poner fin al conflicto—, resaltando que la nación libanesa aparece mencionada específicamente, a pesar de las versiones entregadas a posteriori por Estados Unidos e Israel.

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